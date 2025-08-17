الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

57 شهيدا منذ فجر اليوم بينهم 38 من طالبي المساعدات في غزة

العدوان الإسرائيلي
قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 57 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، 38 منهم من طالبي المساعدات المجوعين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 29 فلسطينيي   في القطاع منذ فجر اليوم إلى 29.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها أمس السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

