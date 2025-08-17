تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مدينة المنشاة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شملت تفقد الأسواق والمواقف وميدان الشهداء وسط المدينة،

محافظ سوهاج يتفقد الأسواق والمواقف وأعمال تطوير ميدان الشهداء

وخلال جولته بميدان الشهداء، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة العامة وتوسعتها، وإنشاء دورات مياه عامة، وتوسعة الأرصفة، وعمل مقاعد حجرية، وتركيب الإنترلوك والبردورات في المنطقة الممتدة من الميدان وحتى مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

كما تفقد المحافظ أحد المخابز للاطمئنان على مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات المقررة، مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لتحقيق الانضباط وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أبدوا تضررهم من تجاوز بعض السائقين للتعريفة المقررة، حيث وجه نواب رؤساء المدن بالتواجد اليومي بالمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة، مع وضع ملصقات واضحة بالمواقف تتضمن أرقام الشكاوى، والتعامل الفوري مع أي سيارة مخالفة يتم الإبلاغ عنها.

كما تفقد "سراج" مركز شباب مدينة المنشاة، ووجه بسرعة إزالة كافة التشوينات والمخلفات الموجودة، ووضعها في الراكد، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا، ورفع كفاءة كافة المنشآت لاستغلالها في كافة الأنشطة.

وأكد محافظ سوهاج، أن الجولات الميدانية تأتي في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

