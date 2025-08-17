أطباء بلا حدود: أعداد المصابين في غزة ارتفع 3 أضعاف معدله يوميًا

أفادت منظمة “أطباء بلا حدود” أن أعداد المصابين في غزة ارتفع 3 أضعاف معدله يوميًا منذ بدء العمل في مراكز توزيع ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

وكانت مصادر طبية في غزة قد أشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع منذ فجر اليوم إلى 29.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها أمس السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

