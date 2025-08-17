الأحد 17 أغسطس 2025
الزمالك يكشف حقيقة وجود أزمة مع شيكو بانزا

شيكو بانزا، فيتو
شيكو بانزا، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن استبعاد شيكوبانزا من مباراة المقاولون العرب لم يكن لأسباب تأديبية كما تردد، بل جاء بناءً على شكوى اللاعب من شعوره بالإجهاد.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني فضّل إراحة اللاعب حفاظًا عليه، خاصة في ظل ضغط المباريات، نافيًا تمامًا وجود أي نية لمعاقبة اللاعب بسبب أمور انضباطية.

علي جانب آخر، أعلن بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لفيتو، عن نجاح إدارة النادي في تجديد تعاقد لاعب فريق 2007، حسام عاشور التقي لمدة خمس سنوات جديدة، ليستمر مع القلعة البيضاء حتى عام 2030. 

حسام عاشور يجدد 
حسام عاشور يجدد حتى عام 2030، فيتو

وأكد بدر أن عاشور يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين، وأن النادي يثق في قدراته ويعول عليه كثيرًا في المستقبل.

أحمد لملوم يستمر مع الزمالك 3 مواسم

وفي إطار حرص الزمالك على الحفاظ على نجوم قطاع الناشئين، تم أيضًا تجديد عقد أحمد لملوم، مدافع فريق 2009، لمدة ثلاثة مواسم قادمة. وأوضح بدر أن لملوم يمتلك إمكانيات دفاعية قوية، ويُعد من الأعمدة الأساسية في فريقه.

تطوير شامل لملاعب الناشئين

وفي سياق متصل، أشار بدر إلى أن مشروع تطوير ملاعب الناشئين يسير بخطى ثابتة، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية والتجديدات ستنتهي نهاية الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتوفير بيئة تدريبية مميزة تساهم في تنمية مهارات اللاعبين الشباب.

دعم مستمر لقطاع الناشئين

وأكد بدر في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة النادي يضع قطاع الناشئين على رأس أولوياته، نظرًا لأهميته في بناء مستقبل الفريق الأول للزمالك.

