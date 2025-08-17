البروفة الثانية وبمشاركة 40 ألفًا، بكين تستعد لعرض عسكري ضخم في ذكرى النصر (فيديو)

شارك نحو 40 ألف شخص في البروفة الثانية العرض العسكري الذي سيقام في 3 سبتمبر في بكين احتفالا بالذكرى الـ80 لانتصار الصين في الحرب العالمية الثانية وحربها ضد اليابان.

Beijing got a sneak preview today of the upcoming parade marking the 80th anniversary of the victory over #fascism. The drill formations rolling through the city offered a striking reminder of history, pride, and the scale of preparations underway. pic.twitter.com/YR2NIpVOru August 17, 2025



وقال المنظمون إن البروفة الثانية، بناء على البروفة الأولى، تضمنت عناصر وأجزاء إضافية، وإن جميع العمليات تم تنظيمها بشكل مرتب ومترابط على نحو وثيق، ما حقق الأهداف المرجوة وعزز اختبار العمليات التنظيمية واللوجستية والقيادية.

Beijing is rehearsing for the 9.3 military parade, and what is this? pic.twitter.com/CyNy5sgoyL — DaiWW (@BeijingDai) August 17, 2025

وجرت البروفة الأولى في بكين ليلة 9 – 10 أغسطس، بمشاركة نحو 22 ألف شخص. وسيُنظم العرض العسكري الكبير في ساحة "تيان آن من".

🇨🇳 As expected, the equipment is heading to Beijing, where it will march in columns at the military parade on September 3#China pic.twitter.com/pT6A9eYGGi — Uncensored News (@Uncensorednewsw) August 16, 2025

وذكرت وكالة "شينخوا" أن الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستعرض ستشمل كامل القدرات المتعلقة بالقيادة والسيطرة، والاستطلاع، والإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، إضافة إلى الضربات النارية والدعم اللوجستي الشامل.

🇨🇳PLA UGV & Robodog Convoy | Beijing Parade Exercises pic.twitter.com/ToYvWleiio — David Wang (@Nickatgreat1220) August 16, 2025

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الـ80 للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

