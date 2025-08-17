الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

البروفة الثانية وبمشاركة 40 ألفًا، بكين تستعد لعرض عسكري ضخم في ذكرى النصر (فيديو)

جانب من البروفة الثانية
جانب من البروفة الثانية

شارك نحو 40 ألف شخص في البروفة الثانية العرض العسكري الذي سيقام في 3 سبتمبر في بكين احتفالا بالذكرى الـ80 لانتصار الصين في الحرب العالمية الثانية وحربها ضد اليابان.


وقال المنظمون إن البروفة الثانية، بناء على البروفة الأولى، تضمنت عناصر وأجزاء إضافية، وإن جميع العمليات تم تنظيمها بشكل مرتب ومترابط على نحو وثيق، ما حقق الأهداف المرجوة وعزز اختبار العمليات التنظيمية واللوجستية والقيادية.

وجرت البروفة الأولى في بكين ليلة 9 – 10 أغسطس، بمشاركة نحو 22 ألف شخص. وسيُنظم العرض العسكري الكبير في ساحة "تيان آن من".

وذكرت وكالة "شينخوا" أن الأسلحة والمعدات العسكرية التي ستعرض ستشمل كامل القدرات المتعلقة بالقيادة والسيطرة، والاستطلاع، والإنذار المبكر، والدفاع الجوي والصاروخي، إضافة إلى الضربات النارية والدعم اللوجستي الشامل.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الـ80 للانتصار على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

البروفة الثانية وبمشاركة 40 ألفًا، بكين تستعد لعرض عسكري ضخم في ذكرى النصر (فيديو)

