ثقافة وفنون

القاهرة السينمائي ينعى مدير التصوير تيمور تيمور: نموذج للموهبة الاستثنائية

تيمور تيمور، فيتو
أعرب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عميق حزنه لرحيل مدير التصوير والممثل المتميز تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت 16 أغسطس 2025، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني ترك خلالها بصمة واضحة في صناعة السينما والتلفزيون المصرية.

 

تيمور تيمور


وجاء في بيان النعي: كان تيمور نموذجًا للموهبة الاستثنائية والإبداع التقني، فقد تخرج في معهد السينما وانطلق منذ سنوات دراسته في تنفيذ مشاريع مستقلة أثبتت موهبته الفذة. عمل مديرًا للتصوير في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، التي حظيت بإشادة الجمهور والنقاد، من بينها:
مسلسل "جودر" بجزءيه (2024-2025)، آخر أعماله وأحد أبرز نجاحاته، كمدير تصوير وممثل في دور شرفي. ومسلسلي "رسالة الإمام"، و"جراند أوتيل". وأفلام "رمسيس باريس"، "الديزل"، "ريجاتا". وكمصور في أفلام مهمة مثل: "إبراهيم الأبيض"، و"على جثتي".
وبرزت موهبته كذلك كممثل، حيث قدم أداءً لافتًا في مسلسل "الجامعة"، وفيلم "الحاسة السابعة"، وفيلم "بعد الموقعة". ما كشف عن تعدد مواهبه الفنية وأثره الإبداعي أمام وخلف الكاميرا.
لقد كان الفقيد مثالًا للاحترافية والالتزام، ومعروفًا بدماثة أخلاقه بين زملائه من الفنانين، الذين نعوه بكلمات مؤثرة مؤكدين أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للمشهد الفني.
وتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل ومحبيه وزملائه وكل من تعاون معه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

