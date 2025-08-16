السبت 16 أغسطس 2025
25 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم السبت

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم السبت، باستشهاد 25 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متعددة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 12 من منتظري المساعدات.

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وتابعت: إن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

تحطم طائرة استطلاع إسرائيلية في غزة

فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

 واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

كان مصدر في مستشفى الشفاء في غزة أفاد بسقوط 6 شهداء ومصابون من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي القطاع.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، أمس الجمعة، باستشهاد 16 فلسطينيًّا بنيران جيش الاحتلال في مناطق بالقطاع.

