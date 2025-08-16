السبت 16 أغسطس 2025
رسميا، بيرسي تاو ينتقل للدوري الفيتنامي

بيرسي تاو لاعب الأهلي
بيرسي تاو لاعب الأهلي

أعلن نادي نام دينه الفيتنامي تعاقده مع بيرسي تاو لاعب قطر القطري السابق.

وانضم صاحب الـ 31 عاما للفريق الفيتنامي في صفقة انتقال حر دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكانت عدة تقارير قد ربطت اللاعب الجنوب إفريقي لاعب الأهلي الأسبق بالعودة لدوري بلاده والانضمام لكايرز تشيفز.

نادي قطر كان قد ضم بيرسي تاو قادما من الأهلي في يناير الماضي قبل 6 أشهر من نهاية تعاقده.

تاو لعب بقميص الأهلي 126 مباراة وساهم في 46 هدفا، إذ نجح في تسجيل 30 هدفا وصنع 14 آخرين.

وتوج تاو مع الأهلي بألقاب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس القارات الثلاث مرة.

كما حصد تاو بقميص الأهلي جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

 

بيرسي تاو الأهلي فيتنام

