ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات والأرقام، عن اقتراب انتقال الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، إلى صفوف نادي الزمالك بنسبة تصل إلى 99%، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي قطر القطري.

بيرسي تاو يقترب من الزمالك

ويقترب الزمالك من حسم التعاقد مع بيرسي تاو لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وفقا لموقع ترانسفير ماركت، في ظل سعي الإدارة للتعاقد مع جناح أيمن لتعويض فشل المفاوضات مع اللاعب تيدي أوكو.

وفقا لتقارير صحفية، فإن بيرسي تاو تم عرضه على الزمالك من قبل بعض وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية، حيث دخل النادي في مفاوضات مبدئية لبحث إمكانية ضم اللاعب.

هل ينتقل بيرسي تاو إلى الزمالك؟

ورغم أن بيرسي تاو ابتعد مؤقتا عن دائرة المرشحين للانضمام للقلعة البيضاء بسبب الراتب المرتفع الذي كان يتقاضاه سواء في تجربته الأخيرة بالدوري القطري أو خلال فترة تواجده مع الأهلي، فإن مؤشرات الصفقة شهدت انفراجة في الأيام الماضية، وسط توقعات بانضمامه الرسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

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