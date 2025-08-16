السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بدء توافد طلاب الثانوية العامة الدور الثاني لأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

طلاب الثانوية العامة،فيتو
طلاب الثانوية العامة،فيتو
ads

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الصف الثالث الثانوي الدور الثاني على المدارس، لأداء امتحان مواد اللغة العربية والتربية الدينية إلى لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية.

وتنطلق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥، وتستمر للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥.

امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم سيؤدون الامتحان اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ فى مادة اللغة العربية فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

إحصائية امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025 

وتستعرض الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني هذا العام على النحو التالي:

- إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبًا وطالبة.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.

- إجمالي عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.

- عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الدور الثاني الدور الثانى الثانوية العامة امتحانات الثانويه العامه الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة طلاب الصف الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

سعر السمك والجمبري اليوم السبت، ما زال الانخفاض مستمرا

بـ"ليفل الوحش"، كيف كسر بوتين التقاليد أثناء الذهاب للمحادثات مع ترامب (فيديو)

أسعار المانجو اليوم السبت، 8 أصناف أقل من 20 جنيها وصنفان "فوق طاقة المصريين"

سعر الفاكهة اليوم السبت، تراجع جديد في الجوافة وارتفاع الكمثرى

الليلة، الزمالك يبحث عن صدارة الدوري الممتاز من بوابة المقاولون العرب

مصرع 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين بسقوط حافلة في وادٍ بالعاصمة الجزائرية (فيديو وصور)

بفستان قصير، إليسا تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالساحل الشمالي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads