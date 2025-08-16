تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، خطوات التقدم للالتحاق المبكر ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية، قبل ظهور نتيجة تنسيق الطالب بموقع التنسيق، وبعدها.

وتعد كلية الآداب جامعة القاهرة، من أقدم وأعرق كليات الآداب في مصر، كما أنها تتميز بوجود عدد كبير من الأقسام العلمية، وتحتوي على 18 قسمًا هي كالتالي، اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات.

خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة

وحددت كلية الآداب جامعة القاهرة، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالكلية وجاءت كالتالي:

أولًا: قبل ظهور نتيجة التنسيق للطالب

تسجيل حساب إلكتروني لاستمارة الالتحاق بالبرامج من هنا. (مع التنبيه على ضرورة كتابة الإيميل صحيح)

دفع رسوم المقابلة الشخصية من هنا.

الدخول إلى حساب الطالب (باسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة على الإيميل الخاص بالطالب) من هنا.

اختيار شئون الطلاب (ساعات معتمدة) ثم اختيار (مقابلة شخصية - دليل الطالب + مظروف)

(ثم رفع المستندات المطلوبة من أيقونة رفع المستندات ورفع صور إيصالات الرسوم من خلال أيقونة الرسوم ويتم اختيار برنامجين بحد أقصى على أن يتم دفع جميع الإيصالات مرتين في حالة اختيار برنامجين)

(ثم رفع المستندات المطلوبة من أيقونة رفع المستندات ورفع صور إيصالات الرسوم من خلال أيقونة الرسوم ويتم اختيار برنامجين بحد أقصى على أن يتم دفع جميع الإيصالات مرتين في حالة اختيار برنامجين) حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج طبقًا للمواعيد المحددة التي تصل للطالب على صفحته.

الاستعلام عن نتيجة المقابلة الشخصية من خلال صفحة الطالب.

ثانيًا: بعد ظهور نتيجة التنسيق للطالب (في حالة عدم الترشح على آداب القاهرة)

التحويل الإلكتروني من هنا،

واختيار نوع التحويل برامج خاصة (ثانوية عامة العام الحالي).

واختيار نوع التحويل برامج خاصة (ثانوية عامة العام الحالي). التوجه إلى مكتب التحويلات المركزي بالمدينة الجامعية لتسليم الأوراق المطلوبة.

رفع صورة استمارة التحويل الإلكتروني - صورة إيصال التحويل من خلال حساب الطالب.

ثالثًا: مرحلة تسليم الملف الورقي (أصول الأوراق)

الاستعلام عن كود دفع المصروفات من هنا، وضرورة اختيار (المستوى الأول)

(علمًا بأن المهلة المحددة للدفع هي عشرة أيام فقط من تاريخ إعلان كود الدفع وبعدها يلغى القبول)

(علمًا بأن المهلة المحددة للدفع هي عشرة أيام فقط من تاريخ إعلان كود الدفع وبعدها يلغى القبول) التوجه إلى شباك رقم (6) أو (7) أو (8) خلف مبنى ملحق الكلية القديم (من 9:30 ص: 2:30 ظ) لتسليم الأوراق التالية:

1- أصل شهادة الثانوية العامة - عدد 3 نسخ ضوئية

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر - عدد 3 نسخ ضوئية

3- بطاقة الترشيح - عدد 3 نسخ ضوئية

4- عدد 3 صور ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وولي الأمر

5- نموذج 2 جند أو نموذج 6 جند أو نموذج صغار السن 2 + نسخ ضوئية

6- أصل فاتورة الكهرباء أو فاتورة غاز

7- عدد 6 صور شخصية (4×6)

8- أصول جميع الإيصالات (إيصالات المقابلة - إيصالات التحويل - إيصالات المصروفات، ونسخ ضوئية منها)

ملاحظات مهمة للطلاب قبل اختيار برامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة

ضرورة الدفع في ماكينة فوري وتصوير جميع الإيصالات والاحتفاظ بالأصل والصور حتى تقديمها مع الملف الورقي بعد دفع الرسوم الدراسية.

لا يتم التعامل في تسليم الأوراق إلا مع الطالب شخصيًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.