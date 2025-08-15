زيلينسكي: حان الوقت لإنهاء الحرب ونعتمد على أمريكا في ذلك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه حان الوقت لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا: “نعول على الولايات المتحدة في ذلك”.

وقبل وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحترام المتبادل في العلاقة التي تحكمه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يرافقه عدد من رجال الأعمال لحضور قمة آلاسكا.

ونفى ترامب وجود علاقات تجارية مع روسيا إلا إذا أوقفت الحرب، معتقدا أن موسكو تريد التفاوض مع أجل الحرب، مشيرا إلى إمكانية وجود ضمانات أمنية لروسيا مع أوروبا.

ترامب قال أيضا: "على أوكرانيا أن تتخذ قرارا بشأن الأراضي، خاصة أن الحرب يجب أن تتوقف".

وأضاف ترامب: "بوتين يعتقد أن هجماته المستمرة على أوكرانيا تمنحه قوة في المحادثات لكن ذلك يضر به".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا من أجل إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى إمكانية تحقيق نتيجة ما في القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين.

