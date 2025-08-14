عادل العبساوي يهدي مكتبة نقابة الصحفيين كتابه الجديد

استقبل، اليوم الخميس، نقيب الصحفيين خالد البلشي بمكتبه، الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي والذي أهدى مكتبه نقابة الصحفيين كتابه الجديد أسرار صناعة التقارير الإخبارية التلفزيونية، ليستعين به شباب الصحفيين في زيادة خبراتهم الميدانية.

ورشة عمل مجانية

وأبدى عادل العبساوي استعداده لتقديم ورشة عمل مجانية لشباب الصحفيين في صناعه التقارير الإخبارية التلفزيونية وورشة عن الصحفي الشامل.

