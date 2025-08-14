تعرف على لجنة تحكيم برنامج the voice kids

أعلنت مجموعة Mac عن لجنة تحكيم برنامج the voice kids أحلى صوت، المقرر انطلاقه قريبا.

برنامج the voice kids

وضمت لجنة تحكيم the voice kids كلا من؛ المطرب الشاكي، وداليا مبارك، والفنان رامي صبري.

برنامج ذا فويس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من؛ تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

وينتظر الجمهور عودة برنامج اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز في موسمه الجديد بعد غياب 5 سنوات قريبا على شاشة MBC مصر، والذي يتمتع بشعبية كبيرة نظرا لأن المواهب الذين يشاركون من جميع أنحاء العالم.

