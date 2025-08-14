باستخدام دراجة نارية، سقوط عصابة خطف الهواتف المحمولة بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية في منطقة منشأة ناصر.

خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بمنشأة ناصر

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم تخصص نشاطهما الإجرامي فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيىء النية الذي تم ضبطه هو الآخر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

