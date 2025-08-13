فلاش باك الحلقة 5، زياد يكتشف خيانة مريم ويطوي صفحة الماضي

شهدت أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو الحلقة 5، كشف رانيا لزياد (أحمد خالد صالح) تفاصيل جديدة عن ماضي مريم، لتبدأ القصة بمشهد "فلاش باك" يظهر فيه مروان (خالد أنور) وهو يقيم أداء الفرقة الراقصة متجاهلًا مريم (مريم الجندي)، قبل أن يفاجئها لاحقًا بأنها الأفضل ويؤكد ثقته في فوزها بالمسابقة.

رانيا أوضحت لزياد أن مريم كانت تحترم مروان في البداية، لكن علاقتها به انقلبت بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء التدريب أدت لكسر مضاعف وضياع حلمها، ليقف مروان بجانبها في غياب شقيقتها، ثم يرتبط بها عاطفيًا، قبل أن يتحول لشخص عنيف يضربها ويعتدي عليها.



تزداد تصرفات مروان خطورة مع الوقت، ما دفع رانيا لمنعها من التواصل معه وتحرير محضر ضده.

ورغم زواج مروان وانفصاله، ظل مهووسًا بمريم، ويكتشف زياد أن مروان فتح الرسالة التي أرسلها له من حساب مريم، ويبلغ صديقه خالد بأن الخطة نجحت لتحديد مكانه.

وفي مشهد بين الماضي والحاضر، يظهر مروان مع مريم في السيارة، ويفتح الكاميرا ليواجه زياد عبر مكالمة فيديو مباشرة ويدخل في شجار مع مروان.

بعد أن يحدد خالد موقع مروان، يتوجه زياد إلى الفيلا، ويشتبك معه في عراك عنيف ينتهي بتسليمه للشرطة، ويعود زياد لمنزله ويلقي المهدئات في الحمام إيذانًا ببدء حياة جديدة، لكنه يفاجأ بمكالمة فيديو من مريم تعتذر خلالها عن أسلوبها وتخبره بانتهاء علاقتها بمروان، فيحذرها من المستقبل.

وحينما يلتقي زياد بـ"عم زكريا" في المطعم، يكتشف زياد أن مريم زارت المكان قبل عامين وهي متزوجة منه، يوم عيد ميلاد مروان.

يقرر زياد مواجهة مروان في المستشفى، ليصدمه الأخير بأن علاقته بمريم استمرت حتى بعد زواجها من زياد، بل وأخبره أنها كانت حاملًا قبل وفاتها، كما يكشف تفاصيل الحادث المأساوي، مؤكدًا أنه صدمها بسيارته متعمدًا ولكنه لم يقصد قتلها.

الصدمة تدفع زياد لمحاولة قتل مروان مجددًا قبل أن يمنعه الأطباء، ليعود بعدها لمنزله ويتصل بمريم للمرة الأخيرة، قائلًا لها: "كنت بتمنى أمنية في حياتي ولما اتحققت كل حاجة باظت… البيت الحلو طلع بيت عنكبوت"، ثم ينهي الاتصال ويلقي خاتم الزواج جانبًا.

وتنتهي الاحداث بمشهد "فلاش باك" لعام 2021 للحظة تعارفه الأولى مع مريم، التي تكشف أن مريم تتعرف على زياد وتخبره انها سبق ورسمت لوحته من قبل وسط اندهاش زياد.

تفاصيل حكاية فلاش باك

حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندي، ويشارك فيه كضيف شرف الفنان خالد أنور، إلى جانب آية عبد الرازق ومحمد يونس، والعمل من تأليف محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري.

