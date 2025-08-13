الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يانيك فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مران اليوم ويطالبهم بهذا الأمر

فيريرا
فيريرا

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك 


وأكد المدير الفني أهمية التركيز والعمل بقوة وجدية خلال الفترة الحالية، لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.


وشدد على ثقته التامة في جميع اللاعبين، وطالبهم بتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة. 


وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي يتم تنفيذها في مران  اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

