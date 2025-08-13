ندوة بالجامعة الألمانية بالقاهرة حول التحول الرقمي في البنوك

نظم قسم الاقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، ندوة تحت عنوان: “الرقمنة وتحليلات البيانات في القطاع المصرفي: رؤى من شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) Misr Digital Innovation”.

والتي تأسست عام 2020 من قبل بنك مصر، بهدف إطلاق أول بنك رقمي متكامل في مصر يسعى إلى تطبيق الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي وحماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع التركيز على توفير تجارب مصرفية رقمية سلسة ومتمحورة حول العميل.

ندوة التحول الرقمي في البنوك بالجامعة الألمانية

وألقت الندوة الضوء على الجوانب التقنية لتحليلات البيانات في القطاع المصرفي، وكيفية إستخدام البيانات لتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتحسين العمليات المالية ودعم التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية.

كيفية توظيف البيانات في تطوير الخدمات المصرفية

كما تناول أعضاء وحدة هندسة ذكاء الأعمال بالشركة تطبيقات واقعية ورؤى مهنية حول كيفية توظيف البيانات في تطوير الخدمات المصرفية.

وذّكرت الدكتورة هبة غنيم أستاذ الاقتصاد بالكلية، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الكلية والمؤسسات المالية الرائدة، وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات السريعة في القطاع المصرفي الرقمي.

