لمراجعة اشتراطات السلامة، جولة ميدانية على محطات الوقود في قوص بقنا

أجرى فراج الوحش، رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا، يرافقه مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين قوص طه الحسيني، جولة تفقدية على محطات الوقود لمراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ووسائل التأمين ضد أخطار الحريق، بعدد من محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالمدينة.

لجان تفتيش على محطات قنا

وأشار رئيس المركز فراج الوحش، إلى أنه تم تشكيل لجان تفتيش ميدانية موسعة تبدأ أعمالها بالمرور على جميع محطات الوقود والمستودعات، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير السلامة المهنية، وتوافر التجهيزات الفنية اللازمة للتعامل مع أي طوارئ محتملة، ومدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية.

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام التام باشتراطات الوقاية والسلامة، وتفعيل خطط التأمين الصناعي، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أن سلامة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي.

