بعد رحيله عن مودرن، عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد العاصمة الجزائري

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، التعاقد مع المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، رسميا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن نادي اتحاد العاصمة مع عبد الحق بن شيخة لقيادة الفريق الجزائري لمدة موسم واحد، لتصبح الولاية الثالثة للمدرب الجزائري مع اتحاد العاصمة، بعد عامي 2011 و2022.

وقاد عبد الحق بن شيخة اتحاد العاصمة لأول مرة في عام 2011 لمدة شهر واحد فقط، حيث خاض 5 مباريات مع الفريق.

فيما كانت الولاية الثانية للمدرب الجزائري في عام 2022 وامتدت لمدة عام واحد، حيث خاض وقتها 34 مباراة، وحقق لقبين مع نادي اتحاد العاصمة في الولاية الثانية مع الفريق، وهما كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقي.

وحقق لقب كأس الكونفدرالية على حساب نادي يانج أفريكانز التنزاني، بينما حقق لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وفي الموسم الماضي، خاص عبد الحق بن شيخة تجربة قصيرة مع نادي مودرن سبورت، حيث قاد الفريق في 13 مباراة مع مودرن سبورت، حقق الفوز في 5 مباريات، تعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات.

مودرن سبورت يوجه الشكر لمدرب الفريق عبد الحق بن شيخة

وكان مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، وجه الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة في يونيو الماضي، عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة في مسيرته التدريبية.

