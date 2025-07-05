اتحاد العاصمة يتوج بطلا لكأس الجزائر بالفوز على شباب بلوزداد 0/2

توج نادي اتحاد العاصمة بلقب كأس الجزائر في نسختها الـ58، عقب فوزه على شباب بلوزداد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائر.

أحداث مباراة اتحاد العاصمة ضد شباب بلوزداد

ودخل أبناء اتحاد العاصمة اللقاء بقوة، حيث افتتحوا باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عن طريق المهاجم رياض بن عياد، الذي استغل خطأً فادحًا من المدافع لعوافي الذي فقد توازنه وفشل في السيطرة على الكرة عند مشارف منطقة الجزاء، ما مهد الطريق أمام بن عياد لوضع الكرة في شباك الحارس زغبة.

واستغل اتحاد العاصمة حالة الارتباك التي أصابت دفاع الشباب، ليضيف الهدف الثاني بسرعة خاطفة عند الدقيقة 13، وسط ذهول أنصار شباب بلوزداد وفرحة عارمة في مدرجات مشجعي الاتحاد.

ورغم المحاولات المتكررة من لاعبي شباب بلوزداد لتقليص الفارق، إلا أنهم فشلوا في هز شباك الحارس بن بوط، لينتهي الشوط الأول بتفوق الاتحاد بهدفين دون رد.

أما في الشوط الثاني، فلم تتغير النتيجة رغم التبديلات التي أجراها المدرب الصربي سايد راموفيتش، ليحافظ اتحاد العاصمة على تقدمه حتى صافرة النهاية، ويضيف الكأس التاسعة إلى خزائنه.

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