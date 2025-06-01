مودرن سبورت يوجه الشكر لمدرب الفريق عبد الحق بن شيخة

وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة في مسيرته التدريبية.

إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفاد من القرار 6 أندية فى مقدمتها الإسماعيلي وغزل المحلة القابعين فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندري وإنبي بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

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