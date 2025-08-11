محمد أبو بيه رئيسا لنظافة وتجميل القاهرة

قرر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تكليف محمود محمد محمود أبو بيه بالعمل رئيسًا للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وأنهت مديرية الطرق بمحافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق أبو حشيش للمشاة والذي يربط بين شارعى لطفي السيد، ومصر للسودان بحيي حدائق القبة، والوايلي، وذلك فى إطار جهود المحافظة فى رفع كفاءة الطرق والميادين العامة.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.



وشملت أعمال تطوير النفق التى قامت بها مديرية الطرق بالمحافظة رفع كفاءة الإنارة، والرصف، وتجديد نظام الكهرباء، ودهان حوائط النفق، وتجميله، وتجلية الحجر بالواجهات، كما تم تركيب الوزر، والسلالم الرخامية، ويسهل النفق عبور المواطنين الطريق أسفل خط السكة الحديد،ومترو الانفاق قبل محطة غمرة، بما يختصر مسافة السير.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.