ثقافة وفنون

سعد لمجرد يحيي حفلا غنائيا ضمن مهرجان القنيطرة بالمغرب

سعد لمجرد، فيتو
سعد لمجرد، فيتو

يستعد المطرب المغربي سعد  لمجرد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان القنيطرة بالمغرب، ومن المقرر إقامته يوم 25 أغسطس. 

سعد لمجرد يشارك في مهرجان القنيطرة 

ومن المفترض، أن يقدم لمجرد عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها المعلم، انتي باغية واحد وغيرهم.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان المغربي سعد لمجرد كشف كواليس لقائه بـ سلطان الطرب جورج وسوف وذلك خلال تواجده في بيروت لإحياء حفلة هناك. 

لقاء سعد لمجرد وجورج وسوف في لبنان 

وقال سعد لمجرد خلال لقائه مع برنامج “et بالعربي”: “إن مقابلة جمعته بسلطان الطرب جورج وسوف قبل حفله هناك، مؤكدًا أنها كانت مقابلة رائعة”. 

وأكد سعد لمجرد أن جورج وسوف طلب منه أن يغني أغنيته الشهيرة “حلف القمر” وصوته نال إعجاب “وسوف”.

