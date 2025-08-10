حملات مكثفة على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بحي وسط الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



حيث نفذت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة محمد عادل مدير الإدارة وأحمد على رئيس رقابة تموين وسط وأحمد شكرى ومحمود راشد مفتشى الرقابة بالمديرية وعادل عبد الحكيم مدير مركز تموين محرم بك حملات على المخابز البلدية والمنافذ التموينية.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر تجميع عدد ١٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية من غير المطحن المربوط عليه المخبز.

وتحرير محضر تصرف في عدد ١٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم لمخبز بلدى.

تحرير عدد ١٦ محضرا متنوعا لمخابز بلدية مدعمة منهم عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

تحرير محضر لتصرف أحد فروع جمعيتي في عدد ١٢٠ زجاجة زيت تمويني مدعم، وتحرير محضر توقف بدون إذن لبقال تمويني، وتحرير محضر لعدم حمل شهادة صحية سارية لبقال تمويني، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لبقال تمويني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

