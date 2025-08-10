الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

زياد برجي وصابر الرباعي نجوم مهرجاني قرطبا وأهمج بلبنان

صابر الرباعي، فيتو
صابر الرباعي، فيتو

صابر الرباعي وزياد برجي، شهدت دولة لبنان إقامة عدد من مهرجان الموسيقي والغناء ومن أبرزهم مهرجان صيدا في بيروت ومهرجان قرطبا، بالإضافة إلى مهرجان “أهمج”. 

صابر الرباعي وزياد برجي في مهرجانات لبنان 

في هذا السياق، أحيا التونسي صابر الرباعي حفلا مميزا ضمن فعاليات مهرجان أهمج وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة. 

https://www.instagram.com/reel/DNJgJOuMFUh/?igsh=MXhlc21ud2FxeG9yag==

وقال “صابر” على المسرح:" لبنان تتعوض إلى عدوان كلنا مش راضين عنه لكن أصرار شعبه خلاه يستمر ودايما شامخ واليوم موجدين يرغم اللي حصل اليوم في الجنوب طبعا تعزينا للجيش اللبناني وتحية إلى أرواح الشهداء.

بينما أحيا اللبناني زياد برجي حفل غنائي في مهرجان قرطبا وشهد حفله إقبالا كبيرا وقدم عدد كبير من أغانيه 

وكان طرح المطرب التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة تحمل اسم “مجروح”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يويتوب”، وحققت الأغنية نسبة استماع كبيرة وصل عددها إلى مليون مشاهدة خلال اليوم الأول لطرحه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صابر الرباعي الفنان اللبناني زياد برجي مهرجانات لبنان صابر الرباعي و زياد برجي صابر الرباعي و زياد برجي في مهرجانات لبنان

الأكثر قراءة

شبكة فساد تهز قطاع البترول، سقوط رئيس شركة غاز يكشف تعيين زوجة مسئول لسنوات دون حضور

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

البنك الأهلي: نفحص شكوى عميلة من تعرضها لخسارة أموالها بعد تحديث بياناتها بالفرع

ابنة عميلة تروي فضيحة سرقة أموالها بعد تحديث بياناتها بدقائق في البنك الأهلي

شاهد، ركلة جزاء محمد صلاح الضائعة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي

خدمات

المزيد

استعدادا للعام الجديد، خطوات الحصول على الاشتراك الطلابى بمترو الأنفاق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأيام البيض لشهر صفر 2025

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads