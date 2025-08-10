زياد برجي وصابر الرباعي نجوم مهرجاني قرطبا وأهمج بلبنان

صابر الرباعي وزياد برجي، شهدت دولة لبنان إقامة عدد من مهرجان الموسيقي والغناء ومن أبرزهم مهرجان صيدا في بيروت ومهرجان قرطبا، بالإضافة إلى مهرجان “أهمج”.

صابر الرباعي وزياد برجي في مهرجانات لبنان

في هذا السياق، أحيا التونسي صابر الرباعي حفلا مميزا ضمن فعاليات مهرجان أهمج وقدم عدد كبير من أغانيه الشهيرة.

https://www.instagram.com/reel/DNJgJOuMFUh/?igsh=MXhlc21ud2FxeG9yag==

وقال “صابر” على المسرح:" لبنان تتعوض إلى عدوان كلنا مش راضين عنه لكن أصرار شعبه خلاه يستمر ودايما شامخ واليوم موجدين يرغم اللي حصل اليوم في الجنوب طبعا تعزينا للجيش اللبناني وتحية إلى أرواح الشهداء.

بينما أحيا اللبناني زياد برجي حفل غنائي في مهرجان قرطبا وشهد حفله إقبالا كبيرا وقدم عدد كبير من أغانيه

وكان طرح المطرب التونسي صابر الرباعي أغنية جديدة تحمل اسم “مجروح”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يويتوب”، وحققت الأغنية نسبة استماع كبيرة وصل عددها إلى مليون مشاهدة خلال اليوم الأول لطرحه.

