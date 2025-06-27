الجمعة 27 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

صابر الرباعي يوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب من المغرب

صابر الرباعي وشيرين
صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب، فيتو

أعرب التونسي صابر الرباعي عن سعادته بعودة شيرين عبد الوهاب القوية، مؤكدا:" اسم ثابت في الوطن العربي مهما حصل،  مشيرا بأن غيابها الفترة الماضية لا يتأثر بنجوميتها 

صابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب

وأضاف “الرباعي” خلال المؤتمر الصحفي الخاص به بمهرجان موازين:" شيرين عبد الوهاب فنانة كبيرة مهما ابتعدت عن الأضواء، مشيرا إلي أنها أصبح لها رؤيتها الفنية بعد عودتها.

ووصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المغرب، استعدادا لإحياء حفل ختام مهرجان موازين.

كما وصل أيضا المايسترو مدحت خميس، ويقام حفل الختام يوم السبت المقبل 28 يونيو، ومن المقرر أن يشهد حضور جماهيري كبير.

 

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة الـ 20 من مهرجان موازين "إيقاعات العالم" بالمملكة المغربية، المقرر إقامته يوم السبت المقبل، على منصة "النمضة" بعد غياب تسع سنوات عن المهرجان منذ آخر مشاركة لها في عام 2016.

حفل شيرين عبد الوهاب

حفل شيرين عبد الوهاب يقام بقيادة المايسترو مدحت خميس، الذي يصاحب شيرين بفرقته الموسيقية، حيث من المقرر أن تقدم المطربة باقة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها.

 

مهرجان موازين 

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين عن الحفل البوستر الرسمي، معلقة: "شيرين، الاسم الذي يعني الإحساس، تحيي واحدة من أهم سهرات موازين بمرافقة موسيقية حية بقيادة المايسترو مدحت خميس.. لحظة يترقبها جمهور الفن العربي بكل شغف".

 

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صابر الرباعي و شيرين عبد الوهاب صابر الرباعي شيرين عبد الوهاب مهرجان موازين

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