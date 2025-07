The Fantastic Four First Steps يحتوي على مشهدين بعد تتر النهاية

أعلنت استديوهات مارفل، أن فيلمها الجديد The Fantastic Four First Steps، سيحتوي على مشهدين لما بعد تتر النهاية، علي غرار معظم أفلام مارفل.

وأوضحت استديوهات مارفل، عبر موقعها الرسمي، أن مشهدي فيلم Fantastic Four، سيكونان أهم مشهدي تتر نهاية في جميع أعمال “ساغا المالتيڤرس”، لأنهما سيمهدان بشكل مباشر لأحداث فيلمي AvengersDoomsday، وAvengersSecretWars.

مخرج The Fantastic Four First Steps: اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز أصعب ما واجهني

فيما كشف مات شاكمان مخرج فيلم The Fantastic Four First Steps، عن أصعب قرار اتخذه خلال تحضيره للفيلم.

وأوضح شاكمان، في تصريحات صحفية، أن اختيار ممثل شخصية ريد ريتشاردز كان أصعب ما في الأمر، قائلا: "ينتقل من كونه عالمًا غريب الأطوار محبوسًا في المختبر، إلى زوج وأب مستعد لفعل أي شيء لحماية عائلته، ثم إلى الرجل الذي يقود المنتقمين. أدركتُ أن النسخة التي نبنيها يجب أن تحتوي على كل هذه العناصر".

سيو ستورم قائدة فريق Fantastic Four في النسخة الجديدة للفيلم

وذكرت تقارير صحفية، أن شخصية البطلة الخارقة سيو ستورم، ستكون هي قائدة الفريق خلال أحداث فيلم The Fantastic Four: First Steps، بنسخته الجديدة، عكس النسخة القديمة التي كان فيها قائد الفريق هو مستر Fantastic.

وقال المنتج التنفيذي جرانت كيرتس في تصريحات صحفية: "إذا عدت إلى القصص المصورة، ستدرك أن سيو ستورم هي فعليًا قائدة فريق Fantastic Four، لأنه من دونها ينهار كل شيء".

مات شاكمان: استخدمنا صخرة حقيقية في تصوير مشاهد شخصية The Thing

كشف المخرج مات شاكمان، أن فريق عمل فيلم مارفل الجديد The Fantastic Four: First Steps"، استخدموا صخرة حقيقية كنموذج مرجعي لشخصية البطل الخارق"The Thing".

وقال شاكمان في تصريحات صحفية: "ذهبنا إلى الصحراء، ووجدنا صخرة تبدو تمامًا كما تخيلنا شكل شخصية "The Thing"، واستخدمنا الصخرة في تصوير كل مشهد تظهر فيه الشخصية، تحت جميع ظروف الإضاءة المختلفة، ثم استخدمنا هذه الصور كنموذج في المؤثرات البصرية لبناء الشخصية الرقمية في الفيلم".

شخصية The Thing

كشفت استديوهات مارفل، عن مدة عرض فيلمها المرتقب "The Fantastic Four: First Steps"، والمقرر طرحه رسميا في صالات السينما بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.

وذكرت استديوهات مارفل، أن مدة تشغيل فيلم The Fantastic Four: First Steps، ستبلغ 130 دقيقة.

فيلم The Fantastic Four First Steps يخضع لعمليات إعادة تصوير

وكشفت تقارير صحفية، أن فيلم مارفل، The Fantastic Four First Steps، خضع لعمليات إعادة تصوير.

وأوضحت التقارير، أن سبب إعادة تصوير عدد من مشاهد فيلم The Fantastic Four First Steps، يعود لتصحيح بعض المشاهد السينمائية به، وليس لتغيير أي شيء في حبكة الفيلم، حيث يرى رؤساء شركة ديزني، بأنه أحد أفضل أعمال أستديوهات مارڤل على الإطلاق.

وأقامت استديوهات مارڤل، حدثًا خاصًا، في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، لعرض إعلان فيلم The Fantastic Four First Steps، تواجد فيه كلا من الممثلين "بيدرو باسكال" و"فانيسا كيربي".

الانتهاء من تصوير فيلم "Fantastic Four"

وكانت استديوهات مارفل قد أعلنت، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس ستوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ، ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، ملمحا أن الفيلم سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت ستديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس ستوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.

