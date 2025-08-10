الأحد 10 أغسطس 2025
رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية

عقد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى اجتماعا لمناقشة آليات تطبيق الحوكمة الإلكترونية للموارد الذاتية للجامعة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الله عميد كلية العلوم، وطروب طلبة أمين الجامعة وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد والدكتور ربيع محمد محمد بكلية العلوم، ومحمد عز الدين محمد مدير إدارة الصناديق وعماد عبد الحميد مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومحمد عبده مدير وحدة التحصيل الإلكترونى.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الجامعة على ضرورة الإدارة الرشيدة للصناديق الخاصة وفقًا للوائح والقوانين، مع التأكد من توجيه الموارد المالية إلى الأغراض التي أُنشئت من أجلها، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية.

حصر شامل لجميع الصناديق الخاصة

وأعلن الدكتور أحمد عكاوى عن تنفيذ حصر شامل لجميع الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص داخل الجامعة، بهدف ضبط العمل بها وتوحيد معايير الإدارة والرقابة المالية، مشددًا على أن أي وحدة أو صندوق يتقاضى رسومًا من المستفيدين سيتم تزويده بشاشة إلكترونية تفاعلية تُعرض من خلالها الإيرادات والمصروفات بشكل دوري.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الجامعة لتوفير شفافية كاملة أمام المجتمع الجامعي، وإتاحة بيانات مالية دقيقة تُسهم في ترسيخ الثقة، وتدعم القرارات الإدارية المستقبلية. كما أشار إلى أن تطبيق الشاشات الإلكترونية سيبدأ تدريجيًا ليشمل جميع الصناديق والوحدات ذات الإيرادات، مع متابعة دقيقة لضمان استدامة التحديثات والالتزام بالمعايير.

وأكد رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التطويرية في مجال الإدارة المالية والرقابة، بما يجعل جامعة جنوب الوادى نموذجًا يحتذى به في مؤسسات التعليم العالي من حيث النزاهة والشفافية وحسن إدارة الموارد.

