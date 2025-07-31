قائمة بأسماء أوائل الشعبة العلمية المعفيين من التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025، تواصل وزارة التعليم العالي جهودها لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم خلال مراحل التنسيق المختلفة، وذلك من خلال حملة توعوية متكاملة.

استثناء لأوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد



• يكون توزيع الـ (1500) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولى بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

أوائل الشعبة العلمية

1086261 يوسف سامي علي علي 319.0

1249298 مريم ابراهيم حامد السيد العكل 317.5

1215182 مى حسن محمد حسن 317.0

1270742 سما محمد فايز مراد دندش 317.0

1214381 همس سيد سعد على مراد 316.5

1256956 عبدالرحمن شوقى حسن محمد الحلو 316.0

1543807 نوران نبيل الحسينى محمد اسماعيل الشيخه 316.0

1117097 زينه طاهر سعيد محمد احمد 315.5

1430650 مريم محمد سامي السيد محمد الجروانى 315.5

1142268 جنى إبراهيم خليل إبراهيم محمد سالم 315.5

1483563 عبدالله هانى رشاد اسماعيل سعد 315.5

1118242 فيلوباتير ميلاد فرح ترياق مرجان 315.0

1479619 ندى محمد مخلوف احمد على 315.0

1142982 احمد ايمن عبدالعزيز عبدالرحمن عبد الباقى 314.5

1612395 محمد بشير محمد فهمى عبدالرحمن عبدالله 314.5

1261340 ندى محمد سعيد محمد علوى 314.5

1652815 نور بدير محمد بدوى الدهشان 314.5

1326426 فاطمه محمد حسن عبدالرحمن على 314.5

1350620 ريماس ابراهيم حسن محمد قنديل 314.5

1417138 مريم السيد محمود السيد الدبشة 314.5

1116615 جويس انطونيوس حبيب حنين سليمان 314.0

1607375 عمر شريف عبده حسن البسيونى الشبكى 314.0

1476885 روان خالد بكرى عبد النعيم 314.0

1856004 عيسي محمد عيسي مرغني 314.0

1434770 محمود قمرالدوله منصور عطيه منصور 314.0

1448452 البراء محمد حسين عبدالحليم النحراوى 314.0

1136707 ملك مصطفى الامام الغريب بلاط 313.5

1596809 يارا حسن عبده حسن فايد 313.5

1138784 هنا هشام توفيق ابراهيم الجندى 313.5

1434781 يوسف محمد فكيه سند عبدالفتاح 313.5

1083570 مارلين عزت اسحق بولس 313.5

1423125 عمر تامر محمد عبدالسلام محمد 313.5

1403006 سامى احمد محمد ابراهيم حسين 313.5

1270708 رنيم محمد دسوقى محمد جميل 313.5

1310225 رغد محمد عزت عبدالله عبدالحميد 313.5

1085373 منه الله محمود عبدالفتاح محمد 313.0

1607359 عبدالرحمن محمد محمد ابوالكمال عبدالرازق احمد 313.0

1091657 روضه محمد سيد محمد 313.0

1270692 حنين ياسر عبدالمعبود غنيمى محمد 313.0

1083516 نيروز على عبدالعزيز حسين على 313.0

1607360 عبدالرحمن محمد نايل محمد طمان 313.0

1015437 ندى ممدوح محمود محمد محمود 313.0

1273788 عمر محمد عبدالحميد فهيم نصار 313.0

1017650 ريتاج احمد رجب عبدالحكيم مغربى 313.0

1607369 علي أحمد أنور أحمد أبو النجا 313.0

1019447 محمد خالد على ماهر خليل 313.0

1383838 ايرينى راضى فرج الله عطيه فرج الله 313.0

1216118 جومانا احمد كمال ابو العنين النجار 313.0

1680749 عبد الله ايمن عبد الحميد عبد الرحمن 313.0

1217213 جنى على محمد راغب على محمد 313.0

1326414 جنى وليد محمد رمزى 313.0

1128943 ساندرا سمير سليمان عريان 313.0

1430655 مريم محمد مصطفى شريف 313.0

1214293 ياسين نادر صلاح الدين حمدى عبدالقوى السخاوى 313.0

1483819 ديمه محمد عبد المنعم محمد عبد المطلب 313.0

1545896 محمد اشرف محمد سليمان 313.0

1136149 يوسف شـريف خيـرت محمد الحنفى 312.5

1711945 كريم حسام ابراهيم حسن الشابورى 312.5

1121907 نيجار محمد عطاالله بدير 312.5

1546672 إيمان محمد فوزي علي محمد 312.5

1123298 محمد محى توفيق ندا 312.5

1642942 محمد عبد الحى محمد صقارة 312.5

1175423 خالد محمد محمد رفعت الدرينى 312.5

1572214 شهد اشرف محمد ابو السعود احمد 312.5

1015248 روان محمد ادريس عبدالظاهر مبارك 312.5

1724074 عبد الله احمد السيد على عيسى الشعراوى 312.5

1068545 محمد دسوقى عبدالمعز على 312.5

1484415 جنى ياسر محمد سعيد النجار 312.5

1727098 سلمى على عبدالحميد عوض عبدربه 312.5

1505143 مريم أحمد عبد السلام سليمان محمد 312.5

1641813 نوران سامح كامل العزب علي 312.5

1431672 علياء على عبدالعظيم على حنون 312.5

1605567 عمر أمجد ابراهيم منصور خضر 312.5

1435991 ماهيتاب ياسر محمد اسماعيل عطيه 312.5

1579599 جمال الدين محمد جمال محمد الشافعى 312.5

1415469 مالك محمد فراج كساب 312.5

1587088 يمني صلاح عبد الجليل رزق فوده 312.5

1423657 احمد محمد عبدالمنعم محمد رشاد 312.5

1428797 يوسف ريمون يوسف وديع ميخائيل 312.5

1263481 شروق اسامه عبد الخير عبدالتواب سالم 312.5

1251578 ياسمين محمود محمد عبد الخالق شلبى 312.5

1067488 على حسن علي عبدالغني 312.0

1595166 مهند شاكر على على أبوالعيلة 312.0

1079826 عمر محمد رجب احمد 312.0

1250971 مريانا امين لطفى جرجس 312.0

1083479 سما حمدى عبدالجواد عبدالعليم 312.0

1607363 عبد العزيز محمد جمعه رجب عبد العزيز 312.0

1214262 حازم محمد عباس عبد المقصود بحبح 312.0

1261118 ايه عبدالحميد محمد محمود 312.0

1126358 ادم احمد التهامى احمد السيد النجار 312.0

1641837 محمد صلاح سالم محمد ابو الحمايل 312.0

1134346 رحمه امير عبداللطيف عبدالمطلب شتا 312.0

1261981 عبدالرحمن محمد محمد محمد الصاوى 312.0

1640511 احمد محمد ابراهيم احمد المرسى 312.0

1423526 عزالدين عمرو محمد على الفقى 312.0

1720163 اسماء نبيل يحى حسن بدر 312.0

1404371 محمد خالد ناجى عبدالسلام 312.0

1715434 كارول مينا ميخائيل عبد الله موسى 312.0

1414977 محمد سعيد فتحى محمد نده 312.0

1856186 احمد انور مطاوع منصور 312.0

1437015 اسماء ابراهيم عبدالعظيم الشامى 312.0

1776647 اسلام حماده عوض احمد على 312.0

1435780 نوران ابراهيم زين العابدين محمد صقر 312.0

1779659 انس اسامه عبد السلام محمدعامر 312.0

1440117 حنين محمد محمد عبدالستار حيدق 312.0

1796711 بسمه خالد محمود عز العرب 312.0

1431671 علا انور محمد انور السيد 312.0

1784358 يمنى مظهر سيد محمد 312.0

1468430 حبيبه سامى السيد زياده 312.0

1795762 عاطف محمد فتحي محمد 312.0

1487757 مازن رضا على محمود عبد الله 312.0

1475085 مايكل يوسف ميخائيل باسيلى عوض الله 312.0

1482533 يوسف احمد جلال محمد محمود 312.0

1210689 فادى امير ماهر اخنوخ سدره 311.5

1781786 محمد مجدى محمد على 311.5

1138946 فرح محمود محروس محمود 311.5

1482713 جنى ايهاب مصطفى على محمد 311.5

1128258 كيفين ماهر حبيب شنوده شحاته 311.5

1776627 احمد محمد حسين محمد 311.5

1234174 ابانوب فتحى شاكر لوندى جيد 311.5

1479635 ياسمين مجدى محمد ابراهيم السيد 311.5

1013996 احمد حسام ابراهيم سعيد محمد 311.5

1856145 كيرلس جورج سمير فرج 311.5

1035515 اسراء عيد مصطفى عبدالحميد محمد 311.5

1483813 لوجين سعد رمضان سعد السيد 311.5

1063859 فاطمه احمد على عبدالعزيز 311.5

1856149 محمد احمد محمد احمد عمر 311.5

1475100 ياسين حسام احمد اسعد محمد فؤاد 311.5

1712860 يارا ايمن محمد عبدالفتاح محمد 311.5

1433751 صلاح محمد صلاح حسين طلحة 311.5

1726182 ابتهال عادل ابو الخير عبد المقصود على 311.5

1428551 صالح محمد صالح سليمان الرفاعى 311.5

1663605 روان محمد ابو الفتوح عبد الغفار حسن 311.5

1574359 عبد الرحمن احمد السعيد بدير مصطفى المغازى 311.5

1619780 أحمد أيمن شعبان محمد 311.5

1571735 نورسين ابراهيم عبدالجليل عبدالله محمود 311.5

1619781 أحمد أيمن فوزى محمد سراج عبدالهادى 311.5

1397097 الاء هانى فتح الله شحاته عبدالحميد 311.5

1605563 على زكريا محمد على على 311.5

1421996 عبدالرحمن احمد محمد عيد عثمان 311.5

1591846 آيه جلال سرور عبدالحميد عيسى 311.5

1424660 زهراء باسم جلال ابراهيم قلقيلة 311.5

1424837 هنا ممدوح احمد البدرى زينه 311.5

1326424 سميه حسين عبدالغنى ابراهيم جمعه 311.5

1340136 احمد صالح سالم سليمان شعلان 311.5

1364758 محمد حسام الدين مامون احمد زكي 311.5

1269334 عمرو احمد السيد سلامه 311.5

1270724 ساره اشرف نبيل حسين حجازي 311.5

1312691 مهاب احمد ابوزيد الدسوقى شرف 311.5

1275891 الاء ثابت كامل محمد ناصر 311.5

1279466 مريم عمادالدين عوض الله الامام عوض الله 311.5

1309135 عبدالرحمن محمد عبدالله عبدالباقى الشايب 311.5

1260259 احمد طارق محمد ابراهيم الكريدى 311.5

1253589 جنى عمرو عبدالستار حجازى 311.5

1254073 عبدالرؤف اشرف عبدالرؤف خضير 311.5

1060078 منى محمد عبدالعال محمد 311.0

1592792 أميره على محمد عنتر ابراهيم احمد ربيع 311.0

1082471 منه عاطف سلامه محمد 311.0

1254049 محمد ابراهيم صبرى عمار 311.0

1089167 اسامه انور توفيق على 311.0

1599486 جنه يوسف احمد حافظ ابو نوارج 311.0

1068562 مروان طه عبدالوهاب محمود 311.0

1259819 هاجر عبدالمعطى ابراهيم عبدالمعطى الجوهرى 311.0

1070822 يوسف حسن احمد ابراهيم 311.0

1600800 احمد مجدى محمد محمد محمد صقر 311.0

1071015 احمد رمضان عويس ابوطالب 311.0

1250925 ساره عبدالرحمن محمد أحمد منصور 311.0

1235546 ايرينى مجدى كمال ملك 311.0

1605308 منه الله محمد وجدى محمد الموافى 311.0

1243960 يوسف محمد عبدالهادى سيد ابراهيم 311.0

1247182 عبدالوهاب اشرف أمين سليمان داود 311.0

1216439 تسنيم احمد الصاوى طه شادى 311.0

1599930 خالد محمد عبد الرازق عبد الرازق على فرح 311.0

1216070 احمد وليد نوح محمد نوح 311.0

1277792 حبيبه محمد سالم احمد غريبه 311.0

1216117 براءه محمود سيد عبد الرازق عرفان 311.0

1583100 محمد كرم راغب احمد حسين 311.0

1214718 سلمى حماده مصطفى اسماعيل سلطح 311.0

1312611 سما سيد زغلول احمد منصور 311.0

1135157 هنا طاهر محمد طاهر 311.0

1617064 اشرقت حسين محمد حسين ايوب 311.0

1143061 نسيبه هيثم محمد زكى حامد 311.0

1262411 مى خالد رزق خالد العتيق 311.0

1154644 اياد رشاد محمد السيد راغب 311.0

1610036 زياد ادهم محمود احمد مصطفى 311.0

1161059 ميريام طلعت فهيم سعيد 311.0

1274424 هاجر ربيع احمد الدرديرى علام 311.0

1122531 جنى احمد شعبان جمعه 311.0

1612887 صلاح الدين سعيد محمد على راشد 311.0

1117845 فام عزت موسى جيد شرموخ 311.0

1272448 احمد على حامد على حجازى 311.0

1614125 سلمى محمد عبدالستار محمد السيد 311.0

1349744 محمد عماد رزق محمد سالم 311.0

1674126 محمد نصر محمد توفيق حسانين مصطفى 311.0

1350127 محمد حاتم محمد محمود الفحل 311.0

1659257 منه الله عبد السلام محمد مختار بركات 311.0

1340145 عمر محمد عبدالهادي محمد فرج 311.0

1641656 مريم هشام احمد عزت عبد الرازق شرف الدين 311.0

1346336 ملك احمد السيد عزت حواش 311.0

1642092 جنى محمد حمدى عبد القادر محمد 311.0

1315331 عاطف مروان عاطف السيد نصار 311.0

1642169 احمد ممدوح عبد الفتاح سيد احمد عزام 311.0

1312690 مصطفى خالد عبدالله حسن عبده 311.0

1649764 جنى حاتم محمد جبر جمال الدين 311.0

1425319 خديجه عصام شحات بيومي 311.0

1730709 محمد احمد اسماعيل عبدالهادى اسماعيل 311.0

1420716 بسنت احمد عبداللطيف اسماعيل المسيرى 311.0

1745130 عبدالرحمن محمد السيد سليمان عبدالرحمن سليمان 311.0

1574460 محمد وحيد محمد المجدوب 311.0

1753772 امنيه محمود صابر محمود نصار 311.0

1573512 آلاء محمد على جاد الله 311.0

1712875 احمد ياسر ابوسريع حسين حسن 311.0

1541771 أشرف أحمد شحاته الدسوقي محمد 311.0

1713850 جنى وليد حسين هلهول عبدالله 311.0

1538740 سمير اياد سمير عبدالعزيز بدر 311.0

1715306 جنى خالد احمد محمد احمد سالم 311.0

1478458 سيف الدين حسن السيد حسن السيد 311.0

1716858 مايكل اسامه جمال نصرالله 311.0

1484435 اندرو مدحت منير حبيب عبد الملاك 311.0

1779604 مصطفى محمد عبده احمد 311.0

1757796 عمر محمود محمد الدسوقى رزق 311.0

1117244 احمد خالد قرني عمر احمد 310.5

1478684 عبد الرحمن محمد صابر السيد الخيال 310.5

1117961 ساره اشرف يوسف اسكندر مجلى 310.5

1783312 محمد سامح عبد الوهاب محمد 310.5

1118832 عمر احمد سعيد غريب 310.5

1447995 فاديه شريف محمود السيد ابوحسين 310.5

1122421 جنى محمد فرغلى ابوضيف على 310.5

1796389 عبدالله مجدى عبداللطيف عبدالسلام 310.5

1132445 احمد اسامه الحسن محمد عمران 310.5

1476914 سلمى خالد أبو الحمد حسين 310.5

1211186 عبدالرحمن على احمد على فرحان 310.5

1859092 فاطمه الزهراء احمد محمد صلاح حسين 310.5

1214289 معاذ تامر عزت ابراهيم غازى 310.5

1438798 منه الله امين احمد على فتح الباب 310.5

1210393 ندى اشرف عبدالحميد عبد المقصود حجاب 310.5

1856142 عمرو عصام الدين عبد المحسن محمد 310.5

1210634 مهداة محمود عبدالسيد احمد ابراهيم 310.5

1462294 كريم هانى عبداللطيف عبدالغنى حجازى 310.5

1229415 باسل احمد محمود محمود احمد 310.5

1722235 عمر محمد عبد العزيز محمد 310.5

1066783 بولا ثروت سليمان وهبه 310.5

1463455 حبيبه احمد جلال محمود سويلم 310.5

1078930 مروان محمد طه احمد 310.5

1716106 جنى اسامه محمد عبد السلام الكومى 310.5

1070596 فاطمه محمد يونس محمود 310.5

1445883 احمد محمود محمد محمد عبدالعاطى 310.5

1075055 محمود مصطفى محفوظ احمد احمد 310.5

1761793 مصطفي احمد محمد سليمان جعفر 310.5

1091806 نور حاتم صادق عفيفي 310.5

1445946 عبدالرحمن علاء السيد ابراهيم القاضي 310.5

1019502 عمر محمد مدحت محمد 310.5

1763844 احمد خالد زكريا عبدالرازق الطوخى 310.5

1048344 دينا شعبان عبدالسلام عبدالمنعم موسى 310.5

1446304 محمد عبداللطيف محمد عبداللطيف الابيارى 310.5

1054073 ايات وليد على احمد 310.5

1731308 اريج فؤاد عبدالمنعم محجوب محمد الحوت 310.5

1014861 عبدالرحمن مصطفى على حسن 310.5

1571289 محمد محمود محمد محمود عجور 310.5

1019379 نسيبه محمد شحاته محمد 310.5

1723507 محمد محمد السيد حامد محمد على 310.5

1019008 احمد محمد السيد فهمى 310.5

1570434 تسنيم كرم موسى سيف 310.5

1019303 ادهم سيد عبدالعظيم احمد 310.5

1711918 ريناد محمد احمد احمد عرفة 310.5

1415670 سعيد محمود سعيد محمود محمد 310.5

1618531 فريد رضا فريد محمد التهامى 310.5

1429255 كريم احمد حلمى محمد البرل 310.5

1657508 نورهان اشرف حمدى على الطوخي 310.5

1384991 شهد محمد عوض محمود محمد 310.5

1614979 أحمد محمد خيرى أمين 310.5

1404236 عمر فرج عبدالنبى فرج عبدالنبى 310.5

1588037 عمر محمد أنور النجار 310.5

1415074 يوسف محمد عبدالمتين ابراهيم القهوجى 310.5

1589657 هاله انس عبدالعزيز السيد الدرف 310.5

1412576 مريم حسام محمد عبده عفيفى 310.5

1595931 ريتاج اسامه رجاء محمد خضر 310.5

1335497 عبدالرحمن علي عفيفي علي 310.5

1599493 دنيا السيد محمد خليل ابو حجازى 310.5

1352493 خالد احمد محمد محمد يوسف ابراهيم 310.5

1599813 مريم يوسف محمد سرور زهران 310.5

1360852 سارة عصام حسين عبدالحليم الجمل 310.5

1370662 رويدا محمد سالم رمضان سالم 310.5

1374520 شادى عبدالعال علم الدين عبدالله احمد 310.5

1374804 تقي احمد محمد سويلم شحاته 310.5

1311568 ساره رأفت نعيم عبدالغفار محمد 310.5

1246852 محمد احمد ابراهيم أحمد فوده 310.5

1251720 ملك احمد على ابراهيم خليل 310.5

1259337 على احمد محمد مصطفى سعيده 310.5

1260267 زياد شبل عبدالسلام أبو شكر 310.5

1054788 عبدالرحمن محمد محمد عبدالعال 310.0

1595045 زيد ممدوح عبد المنعم ابراهيم حلبه 310.0

1054919 محمد احمد سيد عبدالرازق 310.0

1263630 عمرو محمد سمير محمود فتيان 310.0

1060077 منه سامى جمعه حسن 310.0

1592763 محمد صبحى عبدالفتاح احمد محمد حسن 310.0

1033310 يوسف اسامه محمد محمد 310.0

1254058 مختار محمود مختار على جعفر 310.0

1065856 ولاء محسن رجب محمود 310.0

1600589 محمد وليد طلعت طه شاميه 310.0

1089679 ملك هانى حمدى سيد 310.0

1256919 مريم زكريا امين متولى الشيهى 310.0

1081716 احمد نمر السيد جوده عبدالخالق 310.0

1583486 محمد ابراهيم محمد على بركه 310.0

1085712 احمد ناصر سيد سيد 310.0

1251455 مريم احمد عبدالمنعم محمد الهجع 310.0

1078793 باسم سيد كامل رمضان 310.0

1576270 اميره خالد عبدالرحيم محمد سلامى 310.0

1072334 عمار خالد السيد عبدالرازق حسين 310.0

1252865 ايمن مسعد محمود الدمنهورى 310.0

1079549 كارلوس كامل حنا رزق الله 310.0

1576313 تسنيم وليد عبدالحميد اسماعيل طمان 310.0

1068515 احمد حموده ناجى جادالله 310.0

1247610 مازن محمد فتحى الصاوى بدوى 310.0

1220498 جنى احمد عبد الباقى الصادق محمد 310.0

1615391 مصطفى الحسينى مصطفى عبد السلام الجمال 310.0

1217675 عمر احمد ابراهيم سليمان 310.0

1248897 احمد محمد محمد خميس 310.0

1164660 محمد احمد حنفى محمود 310.0

1616409 محمد عبدالحميد حسن عبدالحميد محمد 310.0

1214261 البراء سعيد كامل احمد القرشى 310.0

1249048 يوسف صبحى عبدالعاطى البهنساوي غانم 310.0

1125138 مارينا يوساب ادوارد يوسف 310.0

1607255 اسراء محمد احمد ابو الفتوح الالفى 310.0

1122967 سلمى هانى عمر الدسوقى 310.0

1313233 محمد سليمان سعد محمد العقده 310.0

1122264 عبد الرحمن عبدالله سيد عبدالحليم الجداوى 310.0

1676184 عمر عبد العزيز سعد عبد العزيز سعد 310.0

1117900 اندرو امجد جرجس نصر الله 310.0

1279783 محمود وحيد صبحى محى سالم 310.0

1647566 حبيبه منصور كمال شهاب عبد الرحمن 310.0

1350139 محمود فريد جودة فريد محمد جعفر 310.0

1647746 احمد محمد عبد الفتاح عثمان عبد ربه 310.0

1355193 جنى على سعيد محمد عبدالله 310.0

1681874 محمود ابراهيم محمود سيد احمد ابراهيم فرج 310.0

1360456 منه عمر همام عبدالغنى طيطه 310.0

1711947 محمد اسماعيل محمد اسماعيل عبدالمنعم السيسى 310.0

1349700 عمر على السيد محمد حميده 310.0

1679193 ملك على خليل يونس عوض 310.0

1336424 سما عماد محمد حسن القلاوى 310.0

1689893 رنيم محمد راضى المتولى عبد الوهاب 310.0

1337974 رتاج محمود الحسيني عبدالمقصود محمد 310.0

1751796 احمد عمرو عبدالستار عبدالرحمن دياب 310.0

1338354 الزهراء فتحى عبدالله محمد ابراهيم 310.0

1716476 ايه عبد الله عبد الفتاح بدره 310.0

1338393 رويدا محمد صابر محى حسن 310.0

1856173 جولي عادل مصري باشا 310.0

1315332 مازن محمد كامل عبدالله خطاب 310.0

1856196 فاطمه محمد عمر عبدالمالك 310.0

1413063 منه تامرعلى محمود محمد المنشاوى 310.0

1414908 عصام محمد السيد عبدالرحيم عيد 310.0

1407936 ريتاج عز الدين محمود على الشيخ احمد عبدالكريم 310.0

1402839 يوسف محمد حمدى ابوالعلا عبدالله 310.0

1423677 محمد وسام ابراهيم عبدالسلام حموده 310.0

1424491 جمان عبدالرحمن اليماني الأشقر 310.0

1421689 اياد محمود سعيد محمود الزايده 310.0

1570606 انس محمد عبدالوهاب الشاعر 310.0

1546518 محمد محمود محمد صبرى 310.0

1544564 محمد حمادة ابراهيم محمد مرعى 310.0

1450155 عبدالله السيد محمد محمد بسيوني 310.0

1456924 محمد احمد عبدالنبى مصطفى عسر 310.0

1462291 كريم اشرف ميلاد حريص عبده 310.0

1440149 مريم عماد الدين محمد ابوبكر 310.0

1434571 علاء متولى محمد المتولى ابوالحيح 310.0

1484291 نوران اسامه سعيد حسن عبد السلام 310.0

1512416 حسن فرحات فتحى محمد البحيرى 310.0

1133301 لانا سمير محمود عبد الحميد الحماقى 309.5

1856222 مريم اسامه عادل عدلى 309.5

1126704 نور محمد شافعى عمر محمد 309.5

1513240 سارة مجدى محمد خميس سلمون 309.5

1131660 مارفينا منير صدقي رزق 309.5

1832544 الاء طه محمد طه 309.5

1138731 علياء شعبان محمود رجب 309.5

1514346 محمد جمعه علي البدر جمعه بريك 309.5

1141488 محمد ممدوح شعبان أحمد 309.5

1855911 عبداللطيف احمد عبداللطيف موسى 309.5

1209379 كنزى احمد محمد عبدالعاطى احمد 309.5

1516493 صفاء احمد حسن عبد الفتاح عبد الحليم 309.5

1219631 ساره السيد حسن محمد 309.5

1799094 فيرونيكا ناجى فرج صادق فرج 309.5

1219646 ضحى هانى محمد محمد محمد صالح 309.5

1517803 همس السيد ابراهيم على ابراهيم 309.5

1220050 منه الله ابوالخير عبدالعظيم أحمد سكرمه 309.5

1805412 روفيدا حمدى شحات مصطفى 309.5

1221874 معتز ايهاب محمد سلامة عبدالعزيز السعيد 309.5

1522636 هاجر محمود احمد عبده الغنام 309.5

1230209 عمر محمد زكى احمد حسن 309.5

1716682 عمر احمد مختار أحمد سعد الله 309.5

1234793 ايه عادل شعبان عبد العزيز الصياد 309.5

1495247 محمد عبد اللاه محمد السيد زنباع 309.5

1070206 حازم على عبدالمقصود ابوبكر 309.5

1714497 محمود محمد محمود على جادو 309.5

1079896 كريم محمد سالم احمد 309.5

1503171 فداء حسام الدين حشمت عبد الله عبد اللطيف 309.5

1080209 حفصه احمد محمد عبدالسلام 309.5

1753903 مريم حسن امين العلام 309.5

1085212 وفاء سيد حسن محمد 309.5

1485577 ياسين سيف مبارك أبو سيف مبارك 309.5

1116152 ان جون عادل عزيز عزيز يوسف 309.5

1763871 بلال ضيف الله عطية محمد 309.5

1062178 سلمى بدرالدين صلاح الدين عبدالله 309.5

1487582 احمد محمد عبد القادر محمد محمد 309.5

1063159 احمد عماد كمال رمضان 309.5

1763915 عمر محمد حسن على حسن 309.5

1063695 عبدالرحمن عبدالتواب يوسف عبدالعزيز 309.5

1478837 نور على السيد احمد العجمي 309.5

1019316 يوسف مدحت عبدالتواب محمد 309.5

1766392 سلمي مختار محمد محمد محمد 309.5

1019224 محمد عادل حسن عبدالعظيم 309.5

1476886 لوجين أحمد إبراهيم على محمد عوض 309.5

1731306 اروى محمد نصر السيد عبدالعزيز 309.5

1482881 روان ابراهيم محمد صالح الغمراوى 309.5

1689894 رنيم ياسين رزق عبد الغفار حمايل 309.5

1483621 ادهم محمد رمضان السيد عبد العال 309.5

1690204 اسامه على ابراهيم رضوان على 309.5

1480962 بسمله احمد احمد عبد الستار احمد نصار 309.5

1696325 عمر محمد محمود ابو المعاطى محمد 309.5

1468856 ياسمين على حسن على العشماوي 309.5

1681857 عمر هشام محمود السيد متولى 309.5

1465364 محمد وائل فريد محمد عمار 309.5

1711948 محمد اشرف حسن حسين محمد مصطفى 309.5

1467937 محمد حسين عوض قبيصى حسين 309.5

1712806 سلمى وائل على ابراهيم حسن 309.5

1453204 شذا متولى جوهر عبدالحميد ابوشنب 309.5

1686227 ساره فرج صابر فرج صلاح 309.5

1447054 مريم السيد محمد عبدالعزيزالاختيار 309.5

1644400 ضحى احمد محمد على هارون 309.5

1546521 مصطفى أحمد أبو زيد رمضان حجى 309.5

1677505 عبد الرحمن خالد شعبان الحسانين العزب 309.5

1540974 آدم ابراهيم عبداللطيف محمد حشيش 309.5

1614748 هلا أشرف محمود أبوالمكارم عبدالعزيز عبدالحميد 309.5

1532295 أحمد إسلام على بسيونى اليمنى 309.5

1610037 زياد رضا محمد عبدالرحمن عطيه الوكيل 309.5

1532912 محمد شريف محمد قنديل الماحى 309.5

1610038 زياد علاء عبدالرازق احمد ثابت 309.5

1571287 محمد سعد حسن عبدالحميد الاشوح 309.5

1615726 يوسف هانى مصطفى موسى سعد 309.5

1570231 باسم هانى محمد احمد الديب 309.5

1577678 ندى وائل المتولى يوسف سلمان 309.5

1574582 محمد وائل مصطفى على محمد النجار 309.5

1578166 يوسف احمد طلعت عبدالحميد حسن 309.5

1430634 مروه عمرو محمد على السيد 309.5

1591064 محمد خالد عبدالفتاح ابراهيم الحديدى 309.5

1406023 عبدالرحمن ماجد محمد محمد على شعله 309.5

1591271 رؤى علاء حمدي احمد الشاذلي 309.5

1408983 اميلى عماد شنوده اسحق جبره 309.5

1588051 محمد ابراهيم محمد الحسنين 309.5

1409020 حلا حسن عبدالسلام حسن على 309.5

1584453 ريتاج حسام عبدالسلام السيد خليفه 309.5

1380527 سلمي محمد محمود عبده محمد 309.5

1585150 فؤاد فتحى فؤاد البرلسى 309.5

1415026 مروان محمد قطب محمد سليمان 309.5

1586904 منة الله محمد محمود مشعل 309.5

1321491 ساندي ميخائيل هابيل شحاته فلتس 309.5

1310204 كارين سامح سمير سليمان 309.5

1315070 ماجد قطب السيد محمد قطب 309.5

1324851 ياسين مروان ابراهيم محمد عبدالعال 309.5

1334654 يوسف سامي منصور عبدالعظيم 309.5

1334661 احمد محمد العزازى السيد على 309.5

1340313 نغم علي حجاب عبدالفتاح حجاب 309.5

1363549 محمد عماد الدين سيد محمودحفنى 309.5

1279898 روضه مجدى السيد العراقى عبدالمطلب 309.5

1309701 باسل ايمن محمد السعيد السيد رزق 309.5

1277975 اسماء على محمد مصطفى هلال 309.5

1278632 محمود جهاد محمود نصر السيد 309.5

1312668 يوسف عاطف فكري فهيم خليل 309.5

1269894 بلال على احمد علي زهران 309.5

1250073 امنيه محمد كامل الدسوقى السيد 309.5

1250452 بسمه اسلام المبروك عبد الرحمن أبو العنين 309.5

1247730 محمد وائل محمد أنور محمد طه الشاذلى 309.5

1253385 عمرو عماد عبدالحليم أبوحميده 309.5

1251450 لورا تامر بكرى أحمد فرج 309.5

1258955 احمد حسام سعيد السيد بدرالدين 309.5

1264528 احمد صبرى عبدالمحسن مرسى فرج 309.5

1265305 منه الله مصطفى محمد جمعه عبدالرسول طاحون 309.5

1019302 احمد محمد عبدالرازق ابراهيم 309.0

1592764 محمد عادل عبدالقادر المرسي عميره 309.0

1019501 عمر محمد محمد سعدالدين 309.0

1267121 يوسف محمد السيد عبد النبى قمر 309.0

1015035 سيف علاءالدين ابراهيم شحاته 309.0

1599847 هاجر رجب توفيق عبد الرؤف سيد احمد 309.0

1010798 مريم على صلاح سيد حسان 309.0

1258321 زينب اشرف مشحوت مصطفى شرف 309.0

1013221 عبدالرحمن خالد فاروق عمر الكاشف 309.0

1585911 عبدالله السيد عبدالنبى موسى عبدالشافى 309.0

1018960 دارين راضى فتحى ابراهيم 309.0

1250972 مريم احمد ابوالفتوح محمد 309.0

1015460 معاذ محمد ربيع شاهين 309.0

1587677 خلود السيد ابراهيم الطحان 309.0

1065804 مى محمد عبدالنبى زكى 309.0

1246942 محمد عصام محمد سليمان الاسرج 309.0

1019512 حبيبه عصام محمود عبدالسلام 309.0

1583487 محمد احمد فتحى سعد النحاس 309.0

1045290 زهراء كرم سعيد محمد عيسى 309.0

1247176 احمد محمد احمد محمد جنديه 309.0

1092052 محمود محمد سيد عبدالقادر 309.0

1621441 يوسف أشرف على الخضرى عبد الرازق السيد 309.0

1091581 امل حسين محمد محمود 309.0

1273495 يوسف عاطف عباس محمد عدلى 309.0

1088135 مورين صبرى شحاته ملاك 309.0

1623511 محمد جمال عبدالعظيم محمد السيد 309.0

1082108 حمزه عمادالدين عبدالستار عبداللطيف 309.0

1271634 محمد سامح رمضان السيد الصعيدى 309.0

1082243 اسماء احمد محمد احمد 309.0

1617065 اشرقت منصور ابراهيم محمد ابراهيم 309.0

1072060 عمر حسين محمد محمد 309.0

1275333 احمد حامد محروس حامد كروش 309.0

1067617 ساره اسامه عبدالحكيم عبدالنبى 309.0

1641333 كلوديا بيتر فتحى ابراهيم 309.0

1218269 جنى حسام عيد شعبان على 309.0

1274063 مايا صفوت عادل جميل والى 309.0

1214961 منه الله هانى يحى محمد عبده 309.0

1641918 سمر تامر محمد محمد جلال 309.0

1214565 فرح على عبدالمنصف عبداللطيف درار 309.0

1314408 على محمد احمد على عبدالله 309.0

1136196 مريم احمد ماهر انور محمود الجمال 309.0

1642029 مارك وائل عطا الله راغب سوريال 309.0

1161848 محمد عبد العزيز عبد المنعم محمود 309.0

1315044 حنين محمد محمد ابراهيم بندارى 309.0

1136120 يمنى حسام الدين عبدالعليم السيد محمد عثمان 309.0

1607318 احمد سامى سمير حامد اليمانى محمد 309.0

1123725 سلمى احمد عثمان احمد 309.0

1310109 حازم خالد التهامى تهامى 309.0

1125004 كارين مكرم بطرس عزيز فرنسيس 309.0

1606386 ريم ايهاب محمد عبد المجيد داود 309.0

1374806 جومانا عماد وجيه عطيه ميخائيل 309.0

1607367 عبد الوهاب محمد اسماعيل اسماعيل النادي 309.0

1360462 ندي سيد احمد عبدالعزيز خليفة 309.0

1672436 فاطمه عبد الرحمن ممدوح عبد الرحمن غيط 309.0

1323923 يوسف ناجي يونان محروس تادرس 309.0

1659695 احمد وليد المتولى فرحات بدر نور 309.0

1424570 نوران حمدي موسي عبدالغفار فارس 309.0

1681880 يوسف احمد على حسين متولى بشير 309.0

1424656 رحمه ماهر محمد احمد الفقى 309.0

1696326 عمرو السيد محمد الشربينى يوسف 309.0

1423686 عبدالرحمن حسنى حمدى سعد ابوريه 309.0

1702883 سلمى حسن فاروق حسن حسن السمرى 309.0

1421380 يوسف محمد عبدالكريم ابراهيم محمد 309.0

1731582 رضوى على عبدالرحمن على سويلم 309.0

1574542 رمزى علاء حامد عبد الغنى الجدى 309.0

1727281 مصطفى عبدالرحمن عبدالعزيز على عبدالله 309.0

1574383 عمار ياسر شكرى الاخضر 309.0

1754047 خالد احمد محمد حسن ربيع 309.0

1574385 عمر احمد عبدالعزيز السيد ابوطبل 309.0

1723459 ياسين جمال محمد محمود محمد 309.0

1574303 احمد محمد فاروق احمد الصياد 309.0

1723505 محمد صلاح عوض الله سويلم عوض الله 309.0

1541630 سارة سامى السيد محمد عبد الرحمن 309.0

1725058 سلمى محمد عبدالرازق عبدالعاطى على جادو 309.0

1544606 محمد ياسر محمد الصوام 309.0

1721786 ساره وليد ابو الفتوح محمد البيلى 309.0

1450154 عبدالله احمد حسن ابوزيد رزق شمس 309.0

1819378 حنين احمد عبدالفتاح كمال 309.0

1463736 مارى ماجد مشيل بانوب رزق 309.0

1759418 حسن مصطفى حسن ابراهيم شعلان 309.0

1435446 ندى عادل ممدوح عبدالقادر زيدان 309.0

1761781 محمد عمرو رشاد ابراهيم عيسى 309.0

1434052 زياد شحاته محمود اسماعيل حمد 309.0

1778342 همسه احمد على توفيق 309.0

1440234 اميره فريد سيد احمد فتح الله عطيه 309.0

1856374 ميسون أحمد عبد الوارث محمد 309.0

1441870 محمد مصطفى عبدالمعطى ابوالنصر الغزالى 309.0

1856198 سلوى ايمن خيري محمد 309.0

1442048 محمد ماهر شعبان عبدالحميد المنسى 309.0

1856137 ستيفن ريمون ميلاد زكي 309.0

1437145 لجين محمد ابراهيم عبدالمعطى الشرقاوى 309.0

1861232 جورج ايهاب سعد بشرى 309.0

1482879 جنى محمود عوض عبدالسلام ابراهيم 309.0

1475357 جويس نادر معوض سليمان معوض 309.0

1484333 فريدة شريف أحمد سليمان محمد الجندي 309.0

1484827 جنة نور محمد نعيم احمد 309.0

1528683 أروى عماد فتحى محمد اسماعيل راضى 309.0

1530851 رحمة غريب ابراهيم غريب صباح 309.0

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

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