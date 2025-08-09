السبت 09 أغسطس 2025
حوادث

المشدد من 3 إلى 5 سنوات لتشكيل عصابي يتزعمه طبيب فلسطيني بتهمة الاتجار بالبشر

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي يتزعمه طبيب فلسطيني الجنسية و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات، بتهمة الاتجار في البشر بمنطقة المقطم.

وكشفت التحقيقات أن ربة منزل حملت سفاحا من طليقها، فقررا بيع الطفلة عقب ولادتها لطبيب فلسطيني الجنسية تعرفا عليه عبر الفيس بوك.

وقالت والدة الطفلة، إن المتهم طبيب فلسطيني الجنسية، تولى مرافقتها خلال جلسات الرعاية الطبية، وسدد لها تكاليف المتابعة والمستشفى، حيث تسلم الطفلة فور ولادتها، بعد سداد كامل الرسوم، تنفيذا للاتفاق.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك.  ربة منزل، من سوهاج، رضا م. ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد ه سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة “ش. ن. ف. ر”، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين الثالثة والرابعة قامتا ببيع الطفلة للمتهمين الأولى والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.

