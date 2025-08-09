إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بنيويورك

أفادت تقارير إعلامية اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار بالقرب من ساحة تايمز سكوير بنيويورك.

وذكر متحدث باسم شرطة نيويورك أن رجلا يبلغ من العمر 65 عاما وآخر يبلغ من العمر 19 عاما أصيبا بطلقات نارية، بينما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 18 عاما بجرح سطحي في الرقبة بعد تصاعد شجار بين شخصين.

وألقي القبض على مشتبه به في مكان الحادث. وذكرت صحيفة "ذا صن" أنه سمع دوي إطلاق نار الساعة 1:20 صباحا بعد تصاعد شجار كلامي بين شخصين.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحيفة: "نقل جميع المصابين إلى مستشفى بيلفيو وهم في حالة مستقرة".

ووقع الحادث عند تقاطع شارع 44 الغربي مع الجادة السابعة. وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن الشاب البالغ من العمر 19 عاما أصيب برصاصة في قدمه اليمنى، بينما أصيب الرجل البالغ من العمر 65 عاما برصاصة في ساقه اليسرى.

ووفقا للتقارير، يبلغ المشتبه به من العمر 17 عاما، وقد عثر على سلاح ناري في مكان الحادث.

