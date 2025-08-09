ريبيرو يحاضر لاعبي الأهلي قبل التوجه لاستاد القاهرة

يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب القاهرة الدولي لخوض مباراة مودرن سبورت الليلة في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

