الأمن الروسي يعتقل 9 أجانب بتهمة تجنيد المهاجرين لمنظمة إرهابية

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع جهاز أمن الدولة في أوزبكستان ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي، تسعة أجانب في موسكو كانوا يقومون بتجنيد مهاجرين لمنظمة إرهابية.

إحباط محاولة اغتيال مسئول روسي رفيع المستوى

فيما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط محاولة اغتيال للرئيس التنفيذي لشركة بيلجورود للصناعات الدفاعية، مشيرة إلى أنه تم فتح قضية "خيانة عظمى" ضد عميل موال لأوكرانيا.



القوات الروسية قضت على قناصين أوكرانيين

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق، أن القوات الروسية قضت على قناصين أوكرانيين باستخدام طائرة بدون طيار مزودة برشاش كلاشينكوف.

وأوضحت الدفاع الروسية أن: “الطائرة بدون طيار تُشارك بالفعل على خط التماس... في إحدى الحالات، اكتشفت طائرتنا الاستطلاعية بدون طيار قناصين”.

الطائرة بدون طيار المزودة بنظام أسلحة خفيفة

وأضافت أن الطائرة بدون طيار المزودة بنظام أسلحة خفيفة جاءت من الخلف ودمرت الهدف.

وأشار إلى أنه لتخفيف وزن الطائرة بدون طيار، أُزيلت أجزاء أخرى من البندقية الهجومية وفي الوقت نفسه، تم دمج آلية تخميد الارتداد في النظام المُناسب.

