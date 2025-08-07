مالك عقار البراجيل: صدر بحقه قرار إزالة عام 2020

كشف مالك عقار البراجيل المكون من طابقين الذي انهار صباح اليوم في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع حالتي إصابة، أن العقار صادر بحقه قرار إزالة عام 2020، وأنه يعي خلال تلك الفترة للحصول على تصاريح للهدم والبناء ولكن لم يستطع.

وكلفت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة حالة العقار والعقارات المجاورة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وهندسية للحفاظ على سلامة السكان.

وكشفت المعاينة الأولية أن أجزاء من الطابق العلوي سقطت علي الطابق السفلي فتسببت في سقوطها على السكان ووقوع الإصابات.

انهيار عقار سكني في البراجيل

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فورًا، وجارى حصر ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.