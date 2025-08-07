محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في جولة مفاجأة عددًا من شوارع مدينة طلخا، لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري داخل المدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع طلخا

وخلال الجولة، شدد " مرزوق " على ضرورة رفع القمامة والمخلفات أولًا بأول، ووجّه الأستاذ إسلام النجار رئيس المدينة بضرورة رفع جميع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات فورًا، قائلًا: "طلخا تستحق بيئة حضارية.. الشوارع مش لعرض البضائع، ومشاهد القمامة دي مش مقبولة".

تكثيف العمل لإنهاء مشروع السوق الجديد بطلخا

كما تفقّد "المحافظ" موقع السوق الجديد الجاري تنفيذه بالمدينة، لمتابعة سير الأعمال، ووجه بسرعة تكثيف العمل به للانتهاء من المشروع وافتتاحه في أقرب وقت، وقال:

"السوق الجديد مشروع مهم ولازم ننجزه بسرعة.. السوق ده هيخدم المواطنين ويغير شكل المدينة".

محافظة الدقهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسواق الحضارية

وأكد "مرزوق" أن محافظة الدقهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الأسواق الحضارية، لما لها من دور في تنظيم الحركة التجارية، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقليل العشوائيات، موجّهًا بضرورة أن يكون السوق الجديد نموذجًا حضاريًا يعكس الوجه الجديد للمدينة.

