الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد إدارة منظومة استرداد أراضي الدولة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتفقد إدارة منظومة استرداد أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، حيث كان في استقباله المهندسة لطيفة محمود، مدير الإدارة والعاملين في الإدارة، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لسير العمل بالمصالح الحكومية. 

 تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة

وخلال الزيارة، اطلع "مرزوق" على آلية العمل داخل الإدارة، خاصة ما يتعلق بملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، باعتباره خطوة محورية نحو الحفاظ على ممتلكات الدولة وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.

 

تسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات المقدمة

وشدد المحافظ على أهمية تسريع وتيرة العمل في فحص الطلبات المقدمة، والحث علي انهاء الملف للتيسير على المواطنين الجادين في إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى منظومة متكاملة تُحقق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتمكين المواطنين من حقوقهم بشكل قانوني ومنظم.

كما وجّه العاملين بالإدارة إلى ضرورة التحلي بالشفافية والدقة في مراجعة المستندات، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن محافظة الدقهلية تسعى لتكون نموذجًا في حسن إدارة ملف تقنين واضعي اليد علي اراضي الدولة.

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وأكد "مرزوق" أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم الإدارات المختصة وتذليل العقبات أمامها بما يضمن تحقيق المستهدفات في هذا الشأن، مشيدًا بدور الإدارة وجهود العاملين بها في تنظيم هذا الملف الحيوي.

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