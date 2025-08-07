صادرات الصناعات الغذائية تسجل 3.3 مليارات دولار بالنصف الأول من 2025

كشف تقرير صادر المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥ بلغت نحو 3 مليارات و٣٦٥ مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها ٦٪ مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، والتي بلغت ٣١٧٤ مليون دولار، أي بزيادة في القيمة بلغت ١٨٢ مليون دولار. ويُعد هذا الرقم أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

أهم المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥



وقد جاءت الدول العربية في صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، بقيمة ١٥٧٧ مليون دولار، تمثل ٤٧٪ من إجمالي الصادرات، مع تسجيل تراجع في القيمة بنسبة ٤٪. تلاها الاتحاد الأوروبي بقيمة ٧١٥ مليون دولار بنسبة نمو ٢٪، ما يمثل ٢١٪ من إجمالي الصادرات. وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة بقيمة ٢٤٩ مليون دولار بنسبة نمو ٩٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت قيمة صادرات بلغت ٢٣٠ مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، وتمثل ٧٪ من إجمالي الصادرات. بينما سجلت باقي المجموعات الدولية صادرات بقيمة ٥٨٥ مليون دولار بنسبة نمو ٢٩٪، وتمثل ١٨٪ من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية في نفس الفترة.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة ٢٥٨ مليون دولار بنسبة نمو ٧٪، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٢٣٠ مليون دولار بنسبة نمو ٤٧٪، ثم السودان بقيمة ١٦٣ مليون دولار بنسبة تراجع ٢٥٪، تليها ليبيا بقيمة ١٥٧ مليون دولار بنسبة نمو ٦٪. وجاءت هولندا في المركز الخامس بقيمة ١٣٥ مليون دولار بنسبة تراجع ٩٪، ثم الأردن بقيمة ١٣٥ مليون دولار بنسبة نمو ٢٠٪، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة ١٠٨ ملايين دولار بنسبة نمو ١٤٪، ثم الجزائر بقيمة ١٠٨ ملايين دولار بنسبة نمو ٦٪، والعراق بقيمة ١٠٧ ملايين دولار بنسبة نمو ٢٢٪، وأخيرًا إيطاليا في المركز العاشر بقيمة ١٠٣ ملايين دولار بنسبة تراجع ٤٪ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.



الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٥



وعن الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٥ مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة بقيمة صادرات ٢٣٠ مليون دولار وقيمة نمو ٧٤ مليون دولار، تلتها الصين بقيمة صادرات ٩٠ مليون دولار وقيمة نمو ٤٤ مليون دولار، ثم لبنان بقيمة صادرات ٩٩ مليون دولار وقيمة نمو ٣٨ مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات ١٠٠ مليون دولار وقيمة نمو ٢٩ مليون دولار، وتركيا بقيمة صادرات ٥٧ مليون دولار وقيمة نمو ٢٢ مليون دولار. كما حققت الأردن صادرات بقيمة ١٣٥ مليون دولار وقيمة نمو ٢٢ مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات ٦٤ مليون دولار وقيمة نمو ٢٢ مليون دولار، وإنجلترا بقيمة صادرات ٦١ مليون دولار وقيمة نمو ٢٠ مليون دولار، وبولندا بقيمة صادرات ٥٨ مليون دولار وقيمة نمو ٢٠ مليون دولار، وأخيرًا العراق بقيمة صادرات ١٠٧ ملايين دولار وقيمة نمو ١٩ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٤.



