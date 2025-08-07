قرار جمهوري بالموافقة على منحة كورية بـ 7 ملايين دولار لمشروع مركز التراث الرقمى بالقاهرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة».



وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة»

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة) ووفق على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن تقديم منحة بقيمة 7 ملايين دولار أمريكى لصالح مشروع «مركز التراث الرقمى فى القاهرة»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 8 مـــارس سنة 2025م ).

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 29 أبريل سنة 2025 م). محضر المناقشات بين الجامعة الوطنية الكورية للتراث، هيئة التراث بجمهورية كوريا والمجلس الأعلى للآثار، وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية حول مشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة، مصر فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للآثار، وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية وجامعة كوريا الوطنية للتراث الرقمى هيئة التراث الكورى بجمهورية كوريا.

تم التخطيط لمشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة، مصر كجزء من مشروع المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) من عام 2023 حتى عام 2027 تم تعيين المجلس الأعلى للآثار (والمشار إليه فيما بعد بالمجلس) بجمهورية مصر العربية والجامعة الوطنية الكورية للتراث (والمشار إليها فيما يلى بالجامعة) بجمهورية كوريا بوصفهما الهيئة التنفيذية لمشروع مركز التراث الرقمى فى القاهرة، مصر (ويشار إليه فيما يلى بالمشروع) وذلك نيابة عن جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

تعد الجامعة هى الهيئة التى تتبع وتعمل تحت مظلة هيئة التراث الكورى ومكلفة بتنفيذ مشروعات التعاون الدولى بموجب قانون حماية التراث الثقافي.

يتعهد المجلس الذى يعمل تحت مظلة وزارة السياحة والآثار باستخدام وتكييف المعرفة والتقنيات الناتجة عن التعاون الدولى من أجل التراث الثقافى فى مصر.

أجرت الجامعة سلسلة من المناقشات مع المجلس فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من كل من جمهورية كوريا وجمهورية مصر العربية من أجل التنفيذ الناجح للمشروع وحماية التراث الثقافى بالأراضى المصرية.

