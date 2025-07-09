ريال مدريد ينهي اتفاقه لضم نجم بنفيكا

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني قريبا من التعاقد مع الإسباني ألفارو كاريراس، ظهير أيسر فريق بنفيكا البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع بنفيكا بشأن صفقة كاريراس

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، في فيديو على حسابه بشبكة "إكس": "سيصبح ألفارو كاريراس لاعبا في ريال مدريد قريبا، بعد أن اكتمل الاتفاق بين الميرنجي وبنفيكا على تفاصيل جديدة مهمة".

وأضاف: "سينتقل رافا أوبرادور، ظهير ريال مدريد، إلى بنفيكا في صفقة منفصلة، اتفق بشأنها الناديان خلال نفس المحادثات الخاصة بضم كاريراس".

وتابع: "سيصبح كاريراس تحت تصرف المدرب تشابي ألونسو خلال الأيام المقبلة، بينما أوبرادور سيرحل إلى بنفيكا عبر صفقة بيع نهائي".

واختتم: "اتفق بنفيكا أيضا على الشروط الشخصية للعقد مع أوبرادور، وقريبا سيعلن كاريراس لاعبا في صفوف ريال مدريد".

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