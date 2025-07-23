شرط جزائي 100 مليون يورو، بنفيكا البرتغالي يضم نجم بالميراس

تعاقد بنفيكا البرتغالي مع الدولي الكولومبي ريتشارد ريوس من بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة لبنفيكا

ودفع نادي بنفيكا مبلغًا إجماليًا قدره 27 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الكولومبي ريتشارد ريوس من بالميراس، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن هيئة سوق الأوراق المالية البرتغالية، كما وضع شرطا جزائيا قيمته 100 مليون يورو.

ويلعب ريوس، البالغ من العمر 25 عامًا، في خط الوسط وقد وقع عقدًا يربطه ببنفيكا حتى يونيو 2023.

وتبلغ قيمة بند فسخ التعاقد المتفق عليها 100 مليون يورو، وسيدفع النادي 419 ألف يورو مقابل حقوق التأهيل لنادي فلامنجو، الذي استهل فيه اللاعب الكولومبي مسيرته.

ووصل اللاعب إلى لشبونة أمس للخضوع للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد.

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