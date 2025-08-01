بأمر من مورينيو، فنربخشة عينه على نجم ريال مدريد

أصبح الدولي المغربي ابراهيم دياز لاعب ريال مدريد، أبرز اهتمامات نادي فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن مورينيو وضع اسم دياز ضمن قائمة أولوياته لتدعيم الخط الأمامي، ما دفع إدارة فنربخشه إلى التحرك لجس نبض النادي الملكي بشأن إمكانية التخلي عن اللاعب.

وأثارت هذه الأنباء حماس جماهير فنربخشة، التي أطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “تعال إلى فنربخشة”، مطالبة الإدارة ببذل كل الجهود لضم اللاعب المغربي، رغم إدراكها لصعوبة الصفقة بالنظر إلى استمرار ارتباطه بريال مدريد.



ويعيش إبراهيم دياز غير مستقرة في مدريد، حيث لم يحظ بدور أساسي في مخططات المدرب تشابي ألونسو، ما يجعله أمام خيارين: إما البقاء والمنافسة على مكانه، أو خوض تجربة جديدة تضمن له دقائق لعب أكثر، وهو ما قد يُغريه بقبول العرض التركي.

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