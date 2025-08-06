إخماد حريق محدود نشب في مطعم شهير بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق محدود نشب في موتور مدخنة أحد محال البرجر أمام قسم أول شبرا الخيمة.

السيطرة على حريق محدود نشب في محل بشبرا الخيمة

وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة ونشوب حريق بالمكان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المحال المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية القليوبية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في موتور المدخنة، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتقوم الجهات المعنية حاليًا بإجراء الفحص الفني لموقع الحريق للتأكد من الأسباب والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمحال المجاورة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

السيطرة علي حريق بمطعم بشبرا الخيمة،فيتو

السيطرة علي حريق بمطعم بشبرا الخيمة،فيتو

السيطرة علي حريق بمطعم بشبرا الخيمة، فيتو

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