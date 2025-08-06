أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار أيمن الذهبي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، نتائج الحصر العددي للعملية الانتخابية التي جرت بالمحافظة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية تعلن الحصر العددي للنتائج

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ بـالقليوبية بلغ عدد الناخبين المقيدين في القليوبية 3,642,613 ناخبًا، فيما شارك في التصويت 458,969 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت نحو 12.6%.

وقد بلغ عدد الأصوات الباطلة في نظام القوائم 4,096 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 454,833 صوتًا. وحصلت القائمة الوطنية، التي ضمت مرشحي عدة أحزاب، على 451,790 صوتًا، لتفوز بالمقاعد المخصصة لنظام القائمة في الدائرة.

وضمت قائمة من حصلوا على الأصوات الأعلى عبر نظام القوائم عددًا من الأسماء البارزة والوجوه الجديدة، من بينهم: النائب صلاح سعودي، والنائب محمد حلاوة، والدكتور حسين يوسف رزق، بالإضافة إلى ولاء هرماس عن حزب الشعب الجمهوري، وخالد راشد نقيب المحامين السابق بالمنوفية عن الحزب المصري الديمقراطي، ورانيا عز الدين عن حزب الإصلاح والتنمية.

أما على مستوى المقاعد الفردية، فقد بلغت الأصوات الصحيحة 419,943 صوتًا، مقابل 39,026 صوتًا باطلًا.

وتصدر النتائج كل من مرشحي حزب مستقبل وطن، حيث حصل المرشح سيد حجازي على 399,440 صوتًا، يليه هشام حسيني بـ 395,427 صوتًا، ثم الصحفي عماد بركات بـ 390,951 صوتًا، بينما جاء فتحي الدسوقي عن الجبهة الوطنية بـ 381,337 صوتًا، ومحمد أبو زيد عن حزب حماة الوطن بـ 380,180 صوتًا.

وشهدت العملية الانتخابية إشرافًا قضائيًا كاملًا، حيث واصلت اللجان عملها لأكثر من 12 ساعة متواصلة حتى إعلان النتائج، وسط أجواء هادئة ومنظمة، وسط إشادة من اللجنة العليا بالانضباط داخل اللجان وحسن التنظيم.

وقد وجّه المستشار أيمن الذهبي الشكر لكافة القائمين على سير العملية الانتخابية من قضاة وموظفين وأجهزة أمنية، مؤكدًا أن العملية تمت في إطار من الشفافية والنزاهة واحترام القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.