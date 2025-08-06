الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

أرقام يوسف سيد عبد الحفيظ مع الأهلي بعد رحيله لفاركو

يوسف سيد عبد الحفيظ
يوسف سيد عبد الحفيظ

أعلن نادي فاركو مساء أمس، ضم لاعب النادي الأهلي، يوسف سيد عبد الحفيظ، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان النادي الأهلي وافق على انتقال يوسف عبد الحفيظ إلى نادي فاركو لمدة عام على سبيل الإعارة، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أرقام يوسف سيد عبد الحفيظ مع الأهلي بعد رحيله لفاركو

ويبلغ يوسف سيد عبد الحفيظ، من العمر 20 عامًا، حيث سبق وشارك مع الأهلي في ثلاث مباريات خلال الجولات الأخيرة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023.

وجاءت مشاركات اللاعب أمام كل من زد، إنبي، ومودرن سبورت، إلا أنه لم ينجح خلال تلك المواجهات في تسجيل أو صناعة أي هدف.

الفيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن فاركو بعد تسوية مديونياته

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا، رفع اسم نادي فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات، وذلك بعد تسوية الأزمة المالية التي كانت تهدد مستقبل الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فاركو قد تعرض لعقوبة إيقاف القيد على خلفية قضيتين تتعلقان بالثنائي الأجنبي رزقي حمرون وكينجسلي سوكاري، مما أدى إلى منعه من تسجيل لاعبين جدد.

لكن النادي نجح خلال الساعات الماضية في حل الأزمة وتسوية المديونيات المتأخرة، ما دفع فيفا إلى رفع العقوبة، وهو ما تم تأكيده من خلال النشرة الرسمية لنظام الانتقالات TMS، والتي لم تتضمن اسم نادي فاركو ضمن الأندية الموقوفة.

وبهذا القرار، بات بإمكان الفريق البرتقالي قيد صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد، رغم عدم إعلان النادي حتى الآن عن أي تعاقدات رسمية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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