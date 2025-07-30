الأربعاء 30 يوليو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: رئيس الموساد يجري مباحثات بواشنطن واجتماع مهم للمجلس الوزاري المصغر

برنياع، فيتو
برنياع، فيتو

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نقلا عن مصادر، بأن رئيس الموساد ديفيد برنياع في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات.

وأشارت القناة 12 العبرية، بأن الهيئة المصغرة للمجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال ستعقد اجتماعا مهما مساء اليوم.

إلحاق الهزيمة بحماس

في سياق متصل، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء: هدفنا إلحاق الهزيمة بحماس، بحيث لا تحدد بذراعيها العسكرية أو المدنية مستقبل غزة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: تحقيق هدفنا في غزة ليس سهلا بسبب وجود المختطفين.

 

المسئولية الأمنية في غزة

وتابع: أي صفقة مع الأعداء لإنقاذ أسرى أحياء أو استرجاع جثث سننفذها مع الحفاظ على الأمن، ونحتاج لبقاء قواتنا بمحيط غزة وداخلها مع إمكانية العمل أمنيا فيها كالضفة الغربية.

وأكد وزير جيش الاحتلال: يجب أن تبقى المسئولية الأمنية في غزة بأيدينا.

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