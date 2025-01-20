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صحة ومرأة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص، أسرع طبق للغداء

مكرونة وايت صوص،
مكرونة وايت صوص، فيتو

طريقة عمل مكرونة وايت صوص، يعد من أسرع الأطباق التي يمكنك إعدادها لوجبة الغداء، مع الفراخ البانيه، او كفتة الفراخ، على سبيل المثال.

فيمكنك إعداد طريقة عمل مكرونة وايت صوص، في دقائق معدودة، كما أنها أحد أشهر أكلات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن لأي ست بيت أن تجيد عملها بكل سهولة في البيت.

 

وطريقة عمل مكرونة وايت صوص تباع في المطاعم بأسعار لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر.

ويمكن احتراف طريقة عمل مكرونة وايت صوص، في البيت، بكل سهولة، فمكوناتها بسيطة، وموجودة في البيت، وخطوات تنفيذها سهلة، الى جانب أنها غير مكلفة.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص زي الجاهزة
ولكل عشاق المكرونة بالصلصة البيضاء المميزة، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل مكرونة وايت صوص، زي الجاهزة.

 

مكونات عمل مكرونة وايت صوص
 

2  كوب مكرونة مسلوقة 
3/4  كوب جزر مقطع قطع صغيرة
3/4  كوب ذرة حلوة ( اختيارى )
3/4  كوب فلفل أخضر رومى

مكرونة بالوايت صوص
مكرونة بالوايت صوص

طريقة عمل مكرونة وايت صوص: 
 

تسلق المكرونة في 8 أكواب من الماء، مع إضافة ملعقة من الملح، ثم تصفى، ويضاف لها ملعقة زيت زيتون، حتى لا تلتصق ببعضها البعض.
في طاسة تشوح 4 فصوص من الثوم المفروم، في القليل من زيت الزيتون، ثم يضاف الجزر، والذرة الحلوة، ثم الفلفل الاخضر، مع التقليب المستمر.
وتضاف ملعقة صغيرة ملح، مع التقليب المستمر، حتى ينج الخضار.

لتحضير الوايت صوص "الصوص الأبيض":
نرفع على نار هادئة طاسة بها ملعقة كبيرة من الزبد، وملعقة كبيرة زيت الزيتون، وعندما يسخنا، وتذوب الزبدة، يضاف الدقيق، مع التحريك المستمر.
عندما يصل الدقيق للون الذهبي الفاتح، نضيف اللبن الحليب، مع التقليب المستمر، وعندما يصل الخليط لقوام غليظ نوعا ما، نضيف كوب أخر من الحليب، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.
نضيف التوابل، من ملح وفلفل وبابريكا، ثم نضيف الخضروات التي تم تشويحها مسبقا، مع التقليب، حتى يمتزجوا جميعا.
نضيف المكرونة مع التقليب، حتى تمتزج كل المكونات، مع الصوص الابيض، لتصبح لدينا جاهزة.

 

طريقة عمل اللازانيا في البيت، زي المحلات وبأقل التكاليف

 

طريقة اللازانيا
طريقة اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا، من طرق عمل المكرونة، وهي من أشهر أصناف المطبخ الايطالي في العالم أجمع، وبدأت في الانتشار في المطبخ المصري من عشرات السنين.
وطريقة عمل اللازانيا تعود أصولها إلى الحضارة اليونانية القديمة.

طريقة عمل اللازانيا الوصفة الأصلية
تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل اللازانيا بالوصفة الإيطالية الاصلية، كأشهر المحلات، وبخطوات سهلة ومضمونة النتائج.

 

مكونات عمل اللازانيا:
علبة لازانيا مسلوقة نصف سلقة ومبردة ساعتين
ربع كيلو لحم مفروم
حبة بصل متوسطة ومفرومة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة صغيرة ريحان
ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بابريكا
مقدار من البشاميل

 

مكونات وطريقة تحضير البشاميل:
5 ملاعق كبيرة دقيق
لتر لبن حليب
3 ملاعق كبيرة سمن أو زبدة
ملح وفلفل

ضعي الحلة على نار هادئة، وأضيفي السمن، وعندما يذوب تماما، أضيفي الدقيق، مع التقليب المستمر، حتى يصبح لونه ذهبيا.
أضيفي القليل من اللبن، مع التقليب المستمر بالمضرب السلك، حتى يمتزج الدقيق مع اللبن الحليب مكونًا عجينة.
أضيفي الحليب تدريجيًّا، مع الضرب بالمضرب السلك، وستلاحظين أن قوامها أصبح كريمي، أضيفي الملح والفلفل
استمري في إضافة اللبن الحليب، حتى تنتهي من الكمية كلها، واستمري في التقليب، حتى يأخذ القوام المطلوب، وسيكون لديكي بشاميل كريمي رائع.

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خطوات عمل اللازانيا:
يشوح البصل مع زيت الزيتون، حتى يذبل في طاسة عميقة، ويضاف له اللحم المفروم.
تتبل بالملح والفلفل والبابريكا، تضاف الصلصة ثم الأوريجانو، وكمية من الماء، ويترك المزيج، حتى ينضج اللحم، على أن يكون طريا وبه صلصة.
ترفع الحشوة من على النار، وتترك جانبا.
في صينية فرن مستطيلة ومدهونة سمن ضعي طبقة من اللازانيا، وطبقة من اللحم، والقليل من البشاميل، ثم طبقة أخرى من اللازانيا، ثم البشاميل، ثم اللازانيا، واللحم، وهكذا حتى تنتهي كمية اللحم واللازانيا، على أن تكون أخر طبقة من اللازانيا، وتوضغ عليها كمية غنية من البشاميل.
يمكنك رش مبشور الجبن الرومي أو الموتزاريلا على السطح.
تدخل فرن تم تسخينه، وتطهى في فرن متوسط الحرارة مدة نصف ساعة.

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