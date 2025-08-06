فحص عوادم 62 سيارة في حملة مفاجئة للبيئة بالشرقية وتحرير محاضر ضد المخالفين

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم عدد 62 سيارة تعمل بالبنزين والسولار.

مطابقة قياس الانبعاثات من المركبات

وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 8 سيارات مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة، لافتًا الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

الدكتور مجدى الحصرى

وأشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية،قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 62 سيارة، 20 سيارة تعمل بالبنزين.

المخالفة للحدود المسموحة فى القانون

تبين مخالفة عدد 2 سيارة للحدود المسموح بها في القانون وفحص (42) سيارة تعمل بالسولار تبين مخالفة (6) سيارات وتم تحرير 8 محاضر لهم بأرقام (23041-23042-23043-23044-23045-23046-23047-23048) جنح ثان الزقازيق لسنة 2025.

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