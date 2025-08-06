الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: لا يمكن المساس نهائيا بمكانة دير سانت كاترين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه يجب على المجتمع الدولي التدخل لإنهاء أزمة غزة ووقف المجاعة فيها.

 مصر تواصل جهودها لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

وأوضح عبد العاطي في تصريحات له خلال زيارته إلى اليونان اليوم، أن مصر تواصل جهودها لسرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وشدد عبد العاطي على أنه لا أمن أو استقرار لأي دولة بالمنطقة في الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تعمل مع الشركاء على تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الجانب اليوناني.

 وأكد ضرورة بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز مسارات الهجرة النظامية.

مصر ستظل مركزا محوريا للتسامح 

وشدد على ان مصر ستظل مركزا محوريا للتسامح والتعايش بين الأديان، وركز على أنه لا يمكن المساس نهائيا بمكانة دير سانت كاترين.

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بدر عبد العاطي غزة ووقف المجاعة دير سانت كاترين التعايش بين الأديا

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