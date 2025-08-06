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خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نقيب الصحفيين، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الثلاثاء، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وحضر اللقاء محمد الشاذلى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى الشئون العربية والدولية بالنقابة. 

أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي تضطلع به النقابة وجموع الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية والقومية وتنوير الرأي العام بالتحديات التى تواجهها الدولة والعالم العربي والمنطقة خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التى تموج بها المنطقة. 

وثمن وزير الخارجية التعاون القائم بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين وسائر المؤسسات الصحفية المختلفة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية.

كما تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تضطلع به النقابة والصحافة المصرية والإعلام المصري بشكل عام فى نقل صورة دقيقة وواقعية لمظاهر التقدم التى تشهدها الدولة المصرية فى القطاعات والمجالات المختلفة، وأيضًا بالمخاطر والتحديات التى تواجهها، والتوعية بالجهود المبذولة للارتقاء بالمجتمع والدفاع عن المصالح الوطنية وأمن واستقرار المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية مع نقيب الصحفيين مجالات التعاون بين الوزارة والنقابة، حيث تم بحث تنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية بالنقابة تستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية في ظل مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمواقف المصرية إزاء الملفات الإقليمية والدولية  المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتنظيم برامج وأنشطة مشتركة فى مجال التدريب وبناء القدرات، فضلا عن تسهيل إجراء المعاملات القنصلية لأعضاء النقابة فى مكاتب التصديقات المختلفة.

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